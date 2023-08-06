https://ria.ru/20230806/zhara-1888462050.html
В московском метро из-за жары раздают воду
В московском метро из-за жары раздают воду - РИА Новости, 06.08.2023
В московском метро из-за жары раздают воду
Сотрудники столичного департамента транспорта на фоне жары раздают бутылки с водой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:02
2023-08-06T14:02
2023-08-06T14:02
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сотрудники столичного департамента транспорта на фоне жары раздают бутылки с водой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня еще жарче, чем вчера. Мы продолжаем раздавать воду в транспорте", - говорится в сообщении. Уточняется, что получить бутылки с водой можно на станциях "Выхино" (Таганско-Краснопресненская линия), "Фили" (Филевская линия), "Измайловская" (Арбатско-Покровская линия), "Технопарк" (Замоскворецкая линия), "Студенческая" (Филевская линия), "Кутузовская" (Филевская линия), "Багратионовская" (Филевская линия), "Филевский парк" (Филевская линия), "Пионерская" (Филевская линия), "Кунцевская" (Филевская линия). Кроме того, воду можно получить на следующих автовокзалах и автостанциях: Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская и Орехово. Также раздают воду около метро на трамвайных остановках. "При необходимости мы увеличим количество точек раздачи воды", - добавляется в сообщении.
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общество, москва, саларьево (москва)
Общество, Москва, Саларьево (Москва)
В московском метро из-за жары раздают воду
В московском метро, на автовокзалах и автостанциях из-за жары раздают воду
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Сотрудники столичного департамента транспорта на фоне жары раздают бутылки с водой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, сообщается в телеграм-канале
столичного департамента транспорта.
"Сегодня еще жарче, чем вчера. Мы продолжаем раздавать воду в транспорте", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что получить бутылки с водой можно на станциях "Выхино" (Таганско-Краснопресненская линия), "Фили" (Филевская линия), "Измайловская" (Арбатско-Покровская линия), "Технопарк" (Замоскворецкая линия), "Студенческая" (Филевская линия), "Кутузовская" (Филевская линия), "Багратионовская" (Филевская линия), "Филевский парк" (Филевская линия), "Пионерская" (Филевская линия), "Кунцевская" (Филевская линия).
Кроме того, воду можно получить на следующих автовокзалах и автостанциях: Саларьево
, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская и Орехово. Также раздают воду около метро на трамвайных остановках.
"При необходимости мы увеличим количество точек раздачи воды", - добавляется в сообщении.
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