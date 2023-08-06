https://ria.ru/20230806/zhara-1888462050.html

В московском метро из-за жары раздают воду

В московском метро из-за жары раздают воду - РИА Новости, 06.08.2023

В московском метро из-за жары раздают воду

Сотрудники столичного департамента транспорта на фоне жары раздают бутылки с водой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:02

2023-08-06T14:02

2023-08-06T14:02

общество

москва

саларьево (москва)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сотрудники столичного департамента транспорта на фоне жары раздают бутылки с водой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня еще жарче, чем вчера. Мы продолжаем раздавать воду в транспорте", - говорится в сообщении. Уточняется, что получить бутылки с водой можно на станциях "Выхино" (Таганско-Краснопресненская линия), "Фили" (Филевская линия), "Измайловская" (Арбатско-Покровская линия), "Технопарк" (Замоскворецкая линия), "Студенческая" (Филевская линия), "Кутузовская" (Филевская линия), "Багратионовская" (Филевская линия), "Филевский парк" (Филевская линия), "Пионерская" (Филевская линия), "Кунцевская" (Филевская линия). Кроме того, воду можно получить на следующих автовокзалах и автостанциях: Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская и Орехово. Также раздают воду около метро на трамвайных остановках. "При необходимости мы увеличим количество точек раздачи воды", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230806/spasateli-1888453616.html

https://ria.ru/20230806/pogoda-1888451437.html

москва

саларьево (москва)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, саларьево (москва)