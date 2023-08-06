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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 06.08.2023
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07:53 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888422806.html
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 06.08.2023
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
На территории Таджикистана в воскресенье в 05.32 местного времени (03.32 мск) произошло землетрясение магнитудой 4, эпицентр которого находился на территории... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T07:53
2023-08-06T07:53
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таджикистан
душанбе
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ДУШАНБЕ, 6 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. На территории Таджикистана в воскресенье в 05.32 местного времени (03.32 мск) произошло землетрясение магнитудой 4, эпицентр которого находился на территории Афганистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) страны Умеда Юсуфи. "Эпицентр подземных толчков, магнитуда которых составила 5, находился в 290 километрах юго-восточнее города Душанбе, в 115 километрах юго-западнее города Хорог, на территории Афганистана", - сказала она. По ее словам, в Хороге магнитуда землетрясения составила - 4, в Душанбе - 3. "Сведений о жертвах и разрушениях не поступало", - добавила Юсуфи.
https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888413177.html
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в мире, таджикистан, душанбе, афганистан
В мире, Таджикистан, Душанбе, Афганистан
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4

КЧС: в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4, жертв и разрушений нет

© Pixabay / ArmonichТаджикистан
Таджикистан - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Pixabay / Armonich
Таджикистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 6 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. На территории Таджикистана в воскресенье в 05.32 местного времени (03.32 мск) произошло землетрясение магнитудой 4, эпицентр которого находился на территории Афганистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) страны Умеда Юсуфи.
"Эпицентр подземных толчков, магнитуда которых составила 5, находился в 290 километрах юго-восточнее города Душанбе, в 115 километрах юго-западнее города Хорог, на территории Афганистана", - сказала она.
По ее словам, в Хороге магнитуда землетрясения составила - 4, в Душанбе - 3. "Сведений о жертвах и разрушениях не поступало", - добавила Юсуфи.
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