https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888422806.html
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 06.08.2023
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
На территории Таджикистана в воскресенье в 05.32 местного времени (03.32 мск) произошло землетрясение магнитудой 4, эпицентр которого находился на территории... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T07:53
2023-08-06T07:53
2023-08-06T07:53
в мире
таджикистан
душанбе
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788934835_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_247ae2bc567e47583eb7aeeb9c34a4a9.jpg
ДУШАНБЕ, 6 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. На территории Таджикистана в воскресенье в 05.32 местного времени (03.32 мск) произошло землетрясение магнитудой 4, эпицентр которого находился на территории Афганистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) страны Умеда Юсуфи. "Эпицентр подземных толчков, магнитуда которых составила 5, находился в 290 километрах юго-восточнее города Душанбе, в 115 километрах юго-западнее города Хорог, на территории Афганистана", - сказала она. По ее словам, в Хороге магнитуда землетрясения составила - 4, в Душанбе - 3. "Сведений о жертвах и разрушениях не поступало", - добавила Юсуфи.
https://ria.ru/20230806/zemletryasenie-1888413177.html
таджикистан
душанбе
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788934835_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_be37112e6397ad1b7bc46303ab2b94d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, душанбе, афганистан
В мире, Таджикистан, Душанбе, Афганистан
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
КЧС: в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4, жертв и разрушений нет