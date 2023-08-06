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Последний шаг. На Украине раскрыли новый трюк Зеленского - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/zelenskiy-1888410540.html
Последний шаг. На Украине раскрыли новый трюк Зеленского
Последний шаг. На Украине раскрыли новый трюк Зеленского - РИА Новости, 06.08.2023
Последний шаг. На Украине раскрыли новый трюк Зеленского
Киевский режим атакует гражданские суда из-за провала контрнаступления и необходимости "хороших новостей", написал украинский режиссер Игорь Лопатенок в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T01:00
2023-08-06T01:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
керченский пролив
игорь лопатенок
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
twitter
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Киевский режим атакует гражданские суда из-за провала контрнаступления и необходимости "хороших новостей", написал украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter."Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка – морских пиратов. Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер "Сиг" — это последний шаг к полномасштабной тактике государственного террора", — заявил он.По мнению режиссера, ввиду "большого провала" на поле боя, тяжелых потерь и безвыходного положения режиму "попрошайки-Зеленского" необходимо предоставить публике "хорошие новости". Для достижения этой цели Зеленский, как заявил Лопатенок, использует "старый украинский трюк" — атаки на гражданские суда.В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона. Танкер находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет, "Морспасслужба" обеспечивает безопасную стоянку судна, сообщил Росморречфлот.
https://ria.ru/20230805/udar-1888379165.html
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в мире, украина, керченский пролив, игорь лопатенок, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Керченский пролив, Игорь Лопатенок, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Twitter
Последний шаг. На Украине раскрыли новый трюк Зеленского

Украинский режиссер Лопатенок: Киев атакует гражданские суда из-за провала наступления ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Киевский режим атакует гражданские суда из-за провала контрнаступления и необходимости "хороших новостей", написал украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter.
"Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка – морских пиратов. Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер "Сиг" — это последний шаг к полномасштабной тактике государственного террора", — заявил он.
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
"Все исчезнет". Зеленского предупредили о разрушительном ударе по Киеву
Вчера, 18:52
По мнению режиссера, ввиду "большого провала" на поле боя, тяжелых потерь и безвыходного положения режиму "попрошайки-Зеленского" необходимо предоставить публике "хорошие новости". Для достижения этой цели Зеленский, как заявил Лопатенок, использует "старый украинский трюк" — атаки на гражданские суда.
В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона. Танкер находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет, "Морспасслужба" обеспечивает безопасную стоянку судна, сообщил Росморречфлот.
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Вчера, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКерченский проливИгорь ЛопатенокФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Twitter
 
 
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