https://ria.ru/20230806/zelenskiy-1888410540.html

Последний шаг. На Украине раскрыли новый трюк Зеленского

Последний шаг. На Украине раскрыли новый трюк Зеленского - РИА Новости, 06.08.2023

Последний шаг. На Украине раскрыли новый трюк Зеленского

Киевский режим атакует гражданские суда из-за провала контрнаступления и необходимости "хороших новостей", написал украинский режиссер Игорь Лопатенок в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T01:00

2023-08-06T01:00

2023-08-06T01:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

керченский пролив

игорь лопатенок

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

twitter

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Киевский режим атакует гражданские суда из-за провала контрнаступления и необходимости "хороших новостей", написал украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter."Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка – морских пиратов. Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер "Сиг" — это последний шаг к полномасштабной тактике государственного террора", — заявил он.По мнению режиссера, ввиду "большого провала" на поле боя, тяжелых потерь и безвыходного положения режиму "попрошайки-Зеленского" необходимо предоставить публике "хорошие новости". Для достижения этой цели Зеленский, как заявил Лопатенок, использует "старый украинский трюк" — атаки на гражданские суда.В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона. Танкер находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет, "Морспасслужба" обеспечивает безопасную стоянку судна, сообщил Росморречфлот.

https://ria.ru/20230805/udar-1888379165.html

https://ria.ru/20230805/posledstviya-1888349879.html

украина

керченский пролив

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в мире, украина, керченский пролив, игорь лопатенок, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), twitter