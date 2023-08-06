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Кинолог призвал не руководствоваться размерами собаки при выборе породы - РИА Новости, 06.08.2023
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03:03 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/vybor-1888414002.html
Кинолог призвал не руководствоваться размерами собаки при выборе породы
Кинолог призвал не руководствоваться размерами собаки при выборе породы - РИА Новости, 06.08.2023
Кинолог призвал не руководствоваться размерами собаки при выборе породы
Размер собаки ничего не говорит о ее характере и сложности работы с ней, приобретение маленького питомца не гарантирует покладистости и простоты в воспитании, в РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T03:03
2023-08-06T03:03
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Размер собаки ничего не говорит о ее характере и сложности работы с ней, приобретение маленького питомца не гарантирует покладистости и простоты в воспитании, в то время как существует достаточно большое количество крупных пород, способных жить в городской квартире и обходиться достаточно короткими прогулками, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Подходить к выбору первой собаки нужно внимательно, честно отвечая себе на вопрос о том, сколько времени и средств вы готовы выделять на питомца, сможете ли вы справиться с выбранной породой. Помимо этого, оцените свои жилищные условия: не нужно брать крупную собаку в квартиру-студию. Некоторые питомцы слишком активны, им тесно, они могут нуждаться в просторе", - сказал Голубев. "Также не стоит, например, выбирать маленькую собаку только из-за размера: маленькая собака не равно маленькие проблемы. Всех питомцев, вне зависимости от размеров, нужно воспитывать, а также ухаживать за ними и уделять должное время", - добавил он. Заблуждение о размерахКинолог предупредил, что убеждение, что маленькая собака доставляет меньше хлопот, ее не нужно воспитывать и, порой, даже не нужно гулять, является заблуждением, которое может сыграть с хозяином такого пса злую шутку. В связи с этим он призвал при выборе питомца ориентироваться не только на размеры, но и на сложность в уходе, а также собственные жилищные условия, количество свободного времени, а также возможности заниматься собакой. Президент РКФ рассказал, что некоторые "крупногабаритные" породы нормально переносят жизнь в тесной квартире, если их правильно выгуливать и давать достаточное количество физических нагрузок. Однако это не касается пастушьих, охотничьих и охранных пород собак, которых все же лучше заводить в условиях загородной жизни. Он призвал учитывать, что некоторым маленьким питомцам в силу характера также будет сложно в маленькой квартире без продолжительного выгула. В качестве примера он привел активных джек-расселов, которым не понравится сидеть в маленькой квартире и постоянно ждать хозяина. Без долгих активных прогулок такая собака может начать портить вещи и демонстрировать нежелательное поведение. "Есть крупные и достаточно спокойные псы, а есть маленькие и сложные собаки, которым требуется особо внимание и особый подход. Можно выбрать достаточно тихого и скоромного золотистого ретривера, а можно выбрать активного чихуахуа, который будет всегда следовать за своим хозяином", - добавил кинолог. Семейный вопросТе, кто выбирают маленьких питомцев только потому, что думают, что им не нужна дрессировка, будут разочарованы. Без должного воспитания из собаки может вырасти агрессивный и непослушный пес, предупредил Голубев. Кроме того, не всегда правильным является выбор маленькой собаки по причине того, что в семье есть дети. Слишком крупные породы, с которыми физически не сможет справиться ребенок, тоже не подойдут, но и слишком маленькие собаки, которым ребенок может навредить во время игры или ухода, тоже нежелательны, посоветовал кинолог. "В качестве первой собаки, конечно, лучше всего отдавать предпочтение питомцам средних размеров, которые отличаются дружелюбностью, они в меру активные и не требуют сложного ухода. Безусловно, если вы готовы, вы можете взять крупную охотничью или служебную собаку с превосходными рабочими качествами, но с ней нужно будет регулярно заниматься. Делая выбор в пользу такого питомца, вы должны трезво оценить свои силы и всю ответственность, которую вы на себя возьмете перед животным и перед окружающими людьми", - заключил он.
https://ria.ru/20230730/samovygul-1887142114.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог призвал не руководствоваться размерами собаки при выборе породы

Кинолог Голубев призвал не руководствоваться размерами собаки при выборе породы

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСобака породы корги на выставке
Собака породы корги на выставке - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Собака породы корги на выставке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Размер собаки ничего не говорит о ее характере и сложности работы с ней, приобретение маленького питомца не гарантирует покладистости и простоты в воспитании, в то время как существует достаточно большое количество крупных пород, способных жить в городской квартире и обходиться достаточно короткими прогулками, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Подходить к выбору первой собаки нужно внимательно, честно отвечая себе на вопрос о том, сколько времени и средств вы готовы выделять на питомца, сможете ли вы справиться с выбранной породой. Помимо этого, оцените свои жилищные условия: не нужно брать крупную собаку в квартиру-студию. Некоторые питомцы слишком активны, им тесно, они могут нуждаться в просторе", - сказал Голубев.
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"Также не стоит, например, выбирать маленькую собаку только из-за размера: маленькая собака не равно маленькие проблемы. Всех питомцев, вне зависимости от размеров, нужно воспитывать, а также ухаживать за ними и уделять должное время", - добавил он.

Заблуждение о размерах

Кинолог предупредил, что убеждение, что маленькая собака доставляет меньше хлопот, ее не нужно воспитывать и, порой, даже не нужно гулять, является заблуждением, которое может сыграть с хозяином такого пса злую шутку. В связи с этим он призвал при выборе питомца ориентироваться не только на размеры, но и на сложность в уходе, а также собственные жилищные условия, количество свободного времени, а также возможности заниматься собакой.
Президент РКФ рассказал, что некоторые "крупногабаритные" породы нормально переносят жизнь в тесной квартире, если их правильно выгуливать и давать достаточное количество физических нагрузок. Однако это не касается пастушьих, охотничьих и охранных пород собак, которых все же лучше заводить в условиях загородной жизни.
Он призвал учитывать, что некоторым маленьким питомцам в силу характера также будет сложно в маленькой квартире без продолжительного выгула. В качестве примера он привел активных джек-расселов, которым не понравится сидеть в маленькой квартире и постоянно ждать хозяина. Без долгих активных прогулок такая собака может начать портить вещи и демонстрировать нежелательное поведение.
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"Есть крупные и достаточно спокойные псы, а есть маленькие и сложные собаки, которым требуется особо внимание и особый подход. Можно выбрать достаточно тихого и скоромного золотистого ретривера, а можно выбрать активного чихуахуа, который будет всегда следовать за своим хозяином", - добавил кинолог.

Семейный вопрос

Те, кто выбирают маленьких питомцев только потому, что думают, что им не нужна дрессировка, будут разочарованы. Без должного воспитания из собаки может вырасти агрессивный и непослушный пес, предупредил Голубев.
Кроме того, не всегда правильным является выбор маленькой собаки по причине того, что в семье есть дети. Слишком крупные породы, с которыми физически не сможет справиться ребенок, тоже не подойдут, но и слишком маленькие собаки, которым ребенок может навредить во время игры или ухода, тоже нежелательны, посоветовал кинолог.
"В качестве первой собаки, конечно, лучше всего отдавать предпочтение питомцам средних размеров, которые отличаются дружелюбностью, они в меру активные и не требуют сложного ухода. Безусловно, если вы готовы, вы можете взять крупную охотничью или служебную собаку с превосходными рабочими качествами, но с ней нужно будет регулярно заниматься. Делая выбор в пользу такого питомца, вы должны трезво оценить свои силы и всю ответственность, которую вы на себя возьмете перед животным и перед окружающими людьми", - заключил он.
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