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Учебный год в донецких вузах начнется дистанционно - РИА Новости, 06.08.2023
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14:32 06.08.2023 (обновлено: 15:01 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/vuzy-1888466584.html
Учебный год в донецких вузах начнется дистанционно
Учебный год в донецких вузах начнется дистанционно - РИА Новости, 06.08.2023
Учебный год в донецких вузах начнется дистанционно
Все вузы Донецкой народной республики с 1 сентября начнут новый учебный год в дистанционной форме, сообщила пресс-служба Минобрнауки России. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:32
2023-08-06T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
донецк
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все вузы Донецкой народной республики с 1 сентября начнут новый учебный год в дистанционной форме, сообщила пресс-служба Минобрнауки России. Ранее сообщалось, что после обстрела Донецка кассетными боеприпасами загорелось здание Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского. При пожаре сгорели в том числе дипломы выпускников этого года и документы приемной комиссии. &quot;Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь донецким коллегам и студентам - с 1 сентября, как и было заявлено ранее, все вузы ДНР в дистанционной форме начнут новый учебный год&quot;, - говорится в сообщении.Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании выпускников Донецкого университета экономики и торговли будут восстановлены - Минобрнауки России со своей стороны будет этому содействовать, пояснили в ведомстве.
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в мире, россия, донецкая народная республика, донецк, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Украина, Вооруженные силы Украины
Учебный год в донецких вузах начнется дистанционно

Минобрнауки: все вузы в ДНР начнут 1 сентября новый учебный год в дистанционной форме

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все вузы Донецкой народной республики с 1 сентября начнут новый учебный год в дистанционной форме, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.
Ранее сообщалось, что после обстрела Донецка кассетными боеприпасами загорелось здание Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского. При пожаре сгорели в том числе дипломы выпускников этого года и документы приемной комиссии.
«

"Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь донецким коллегам и студентам - с 1 сентября, как и было заявлено ранее, все вузы ДНР в дистанционной форме начнут новый учебный год", - говорится в сообщении.

Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании выпускников Донецкого университета экономики и торговли будут восстановлены - Минобрнауки России со своей стороны будет этому содействовать, пояснили в ведомстве.
Тушение пожара в Донецком университете экономики и торговли после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В донецком университете после обстрела сгорели дипломы выпускников
14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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