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Учебный год в донецких вузах начнется дистанционно
Учебный год в донецких вузах начнется дистанционно - РИА Новости, 06.08.2023
Учебный год в донецких вузах начнется дистанционно
Все вузы Донецкой народной республики с 1 сентября начнут новый учебный год в дистанционной форме, сообщила пресс-служба Минобрнауки России. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:32
2023-08-06T14:32
2023-08-06T15:01
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все вузы Донецкой народной республики с 1 сентября начнут новый учебный год в дистанционной форме, сообщила пресс-служба Минобрнауки России. Ранее сообщалось, что после обстрела Донецка кассетными боеприпасами загорелось здание Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского. При пожаре сгорели в том числе дипломы выпускников этого года и документы приемной комиссии. "Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь донецким коллегам и студентам - с 1 сентября, как и было заявлено ранее, все вузы ДНР в дистанционной форме начнут новый учебный год", - говорится в сообщении.Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании выпускников Донецкого университета экономики и торговли будут восстановлены - Минобрнауки России со своей стороны будет этому содействовать, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888464216.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Учебный год в донецких вузах начнется дистанционно
Минобрнауки: все вузы в ДНР начнут 1 сентября новый учебный год в дистанционной форме