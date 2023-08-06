https://ria.ru/20230806/vuzy-1888466584.html

Учебный год в донецких вузах начнется дистанционно

Учебный год в донецких вузах начнется дистанционно - РИА Новости, 06.08.2023

Учебный год в донецких вузах начнется дистанционно

Все вузы Донецкой народной республики с 1 сентября начнут новый учебный год в дистанционной форме, сообщила пресс-служба Минобрнауки России. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:32

2023-08-06T14:32

2023-08-06T15:01

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донецк

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все вузы Донецкой народной республики с 1 сентября начнут новый учебный год в дистанционной форме, сообщила пресс-служба Минобрнауки России. Ранее сообщалось, что после обстрела Донецка кассетными боеприпасами загорелось здание Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского. При пожаре сгорели в том числе дипломы выпускников этого года и документы приемной комиссии. "Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь донецким коллегам и студентам - с 1 сентября, как и было заявлено ранее, все вузы ДНР в дистанционной форме начнут новый учебный год", - говорится в сообщении.Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании выпускников Донецкого университета экономики и торговли будут восстановлены - Минобрнауки России со своей стороны будет этому содействовать, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888464216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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