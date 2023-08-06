ВСУ признались в ударах по мостам на границе Херсонщины и Крыма
ВСУ подтвердили причастность к ударам по мостам в Геническе и вблизи Чонгара
© Фото : Telegram-канал Владимира СальдоПоследствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow
Последствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины взяли ответственность за ракетные удары по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий в Херсонской области и Крыму.
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"Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения <...> — Чонгарский и Генический автомобильные мосты", — говорится в заявлении управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram-канале.
Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, ВСУ выпустили 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО. В результате обстрела пострадал один человек.
Позднее Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар. После обстрела пришлось закрыть пункт пропуска "Чонгар".
Это уже не первая попытка ВСУ разрушить мосты между Крымом и Херсонской областью. Утром 22 июня украинские военные нанесли ракетный удар по переправам на административной границе между регионами, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства. Спустя десять дней мост удалось полностью восстановить.