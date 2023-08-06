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ВСУ признались в ударах по мостам на границе Херсонщины и Крыма - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 06.08.2023 (обновлено: 00:11 07.08.2023)
https://ria.ru/20230806/vsu-1888520775.html
ВСУ признались в ударах по мостам на границе Херсонщины и Крыма
ВСУ признались в ударах по мостам на границе Херсонщины и Крыма - РИА Новости, 07.08.2023
ВСУ признались в ударах по мостам на границе Херсонщины и Крыма
Вооруженные силы Украины взяли ответственность за ракетные удары по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий в Херсонской области и Крыму. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-06T22:02
2023-08-07T00:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
геническ
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины взяли ответственность за ракетные удары по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий в Херсонской области и Крыму.&quot;Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения &lt;...&gt; — Чонгарский и Генический автомобильные мосты&quot;, — говорится в заявлении управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram-канале.Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, ВСУ выпустили 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО. В результате обстрела пострадал один человек.Позднее Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар. После обстрела пришлось закрыть пункт пропуска "Чонгар".Это уже не первая попытка ВСУ разрушить мосты между Крымом и Херсонской областью. Утром 22 июня украинские военные нанесли ракетный удар по переправам на административной границе между регионами, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства. Спустя десять дней мост удалось полностью восстановить.
https://ria.ru/20230806/most-1888480192.html
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в мире, украина, геническ, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Геническ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ признались в ударах по мостам на границе Херсонщины и Крыма

ВСУ подтвердили причастность к ударам по мостам в Геническе и вблизи Чонгара

© Фото : Telegram-канал Владимира СальдоПоследствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow
Последствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Фото : Telegram-канал Владимира Сальдо
Последствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины взяли ответственность за ракетные удары по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий в Херсонской области и Крыму.
«

"Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения <...> — Чонгарский и Генический автомобильные мосты", — говорится в заявлении управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram-канале.

Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, ВСУ выпустили 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО. В результате обстрела пострадал один человек.
Позднее Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар. После обстрела пришлось закрыть пункт пропуска "Чонгар".
Это уже не первая попытка ВСУ разрушить мосты между Крымом и Херсонской областью. Утром 22 июня украинские военные нанесли ракетный удар по переправам на административной границе между регионами, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства. Спустя десять дней мост удалось полностью восстановить.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста
Вчера, 16:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГеническХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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