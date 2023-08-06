https://ria.ru/20230806/vsu-1888520775.html

ВСУ признались в ударах по мостам на границе Херсонщины и Крыма

ВСУ признались в ударах по мостам на границе Херсонщины и Крыма - РИА Новости, 07.08.2023

ВСУ признались в ударах по мостам на границе Херсонщины и Крыма

Вооруженные силы Украины взяли ответственность за ракетные удары по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий в Херсонской области и Крыму. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-06T22:02

2023-08-06T22:02

2023-08-07T00:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

геническ

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888480875_0:170:960:710_1920x0_80_0_0_1cd138416ffd244a7a289debc3bd4540.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины взяли ответственность за ракетные удары по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий в Херсонской области и Крыму."Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения <...> — Чонгарский и Генический автомобильные мосты", — говорится в заявлении управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram-канале.Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, ВСУ выпустили 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО. В результате обстрела пострадал один человек.Позднее Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар. После обстрела пришлось закрыть пункт пропуска "Чонгар".Это уже не первая попытка ВСУ разрушить мосты между Крымом и Херсонской областью. Утром 22 июня украинские военные нанесли ракетный удар по переправам на административной границе между регионами, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства. Спустя десять дней мост удалось полностью восстановить.

https://ria.ru/20230806/most-1888480192.html

украина

геническ

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, геническ, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины