https://ria.ru/20230806/vsu-1888472725.html
"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ
"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ
Украинская армия скоро начнет третью фазу контрнаступления, которое уже достигло наивысшей возможной точки, пишет обозреватель британской газеты Express Том... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:20
2023-08-06T15:20
2023-08-06T15:23
политика
украина
вооруженные силы украины
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинская армия скоро начнет третью фазу контрнаступления, которое уже достигло наивысшей возможной точки, пишет обозреватель британской газеты Express Том Уотлинг."Теперь Украина может перейти к третьему этапу контрнаступления. <…> Их атака скоро достигнет кульминации, когда в бой введут подготовленные Западом тяжелые механизированные бригады", — говорится в статье.Как отметил колумнист, предыдущие два месяца были крайне сложными для ВСУ, которые пытались прорвать плотные российские укрепления, но понесли тяжелые потери. Система фортификаций, выстроенная Москвой в зоне проведения специальной операции, заполнена противотанковыми и противопехотными минами, прикрыта артиллерией и уходит вглубь обороняемой территории на многие километры, напомнил журналист.Из-за этого киевскому руководству пришлось даже сменить тактику, чтобы сберечь оставшуюся западную бронетехнику, уточнил Уотлинг.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230805/rossiya-1888358548.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a26cc14f98594e8055e522d0c36b9c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, вооруженные силы украины, россия, нато
Политика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, НАТО
"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ
Express: контрнаступление ВСУ дошло до кульминации