https://ria.ru/20230806/vsu-1888472725.html

"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ

"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023

"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ

Украинская армия скоро начнет третью фазу контрнаступления, которое уже достигло наивысшей возможной точки, пишет обозреватель британской газеты Express Том... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:20

2023-08-06T15:20

2023-08-06T15:23

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украина

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россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинская армия скоро начнет третью фазу контрнаступления, которое уже достигло наивысшей возможной точки, пишет обозреватель британской газеты Express Том Уотлинг."Теперь Украина может перейти к третьему этапу контрнаступления. <…> Их атака скоро достигнет кульминации, когда в бой введут подготовленные Западом тяжелые механизированные бригады", — говорится в статье.Как отметил колумнист, предыдущие два месяца были крайне сложными для ВСУ, которые пытались прорвать плотные российские укрепления, но понесли тяжелые потери. Система фортификаций, выстроенная Москвой в зоне проведения специальной операции, заполнена противотанковыми и противопехотными минами, прикрыта артиллерией и уходит вглубь обороняемой территории на многие километры, напомнил журналист.Из-за этого киевскому руководству пришлось даже сменить тактику, чтобы сберечь оставшуюся западную бронетехнику, уточнил Уотлинг.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

https://ria.ru/20230805/rossiya-1888358548.html

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политика, украина, вооруженные силы украины, россия, нато