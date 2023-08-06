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"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
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15:20 06.08.2023 (обновлено: 15:23 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/vsu-1888472725.html
"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ
"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ
Украинская армия скоро начнет третью фазу контрнаступления, которое уже достигло наивысшей возможной точки, пишет обозреватель британской газеты Express Том... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:20
2023-08-06T15:23
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинская армия скоро начнет третью фазу контрнаступления, которое уже достигло наивысшей возможной точки, пишет обозреватель британской газеты Express Том Уотлинг."Теперь Украина может перейти к третьему этапу контрнаступления. &lt;…&gt; Их атака скоро достигнет кульминации, когда в бой введут подготовленные Западом тяжелые механизированные бригады", — говорится в статье.Как отметил колумнист, предыдущие два месяца были крайне сложными для ВСУ, которые пытались прорвать плотные российские укрепления, но понесли тяжелые потери. Система фортификаций, выстроенная Москвой в зоне проведения специальной операции, заполнена противотанковыми и противопехотными минами, прикрыта артиллерией и уходит вглубь обороняемой территории на многие километры, напомнил журналист.Из-за этого киевскому руководству пришлось даже сменить тактику, чтобы сберечь оставшуюся западную бронетехнику, уточнил Уотлинг.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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политика, украина, вооруженные силы украины, россия, нато
Политика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, НАТО
"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ

Express: контрнаступление ВСУ дошло до кульминации

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинская армия скоро начнет третью фазу контрнаступления, которое уже достигло наивысшей возможной точки, пишет обозреватель британской газеты Express Том Уотлинг.
«
"Теперь Украина может перейти к третьему этапу контрнаступления. <…> Их атака скоро достигнет кульминации, когда в бой введут подготовленные Западом тяжелые механизированные бригады", — говорится в статье.
Как отметил колумнист, предыдущие два месяца были крайне сложными для ВСУ, которые пытались прорвать плотные российские укрепления, но понесли тяжелые потери. Система фортификаций, выстроенная Москвой в зоне проведения специальной операции, заполнена противотанковыми и противопехотными минами, прикрыта артиллерией и уходит вглубь обороняемой территории на многие километры, напомнил журналист.
Из-за этого киевскому руководству пришлось даже сменить тактику, чтобы сберечь оставшуюся западную бронетехнику, уточнил Уотлинг.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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