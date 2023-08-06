https://ria.ru/20230806/vozvraschenie-1888409150.html

Источник: часть выселенных из отеля в Турции школьников вернулась в Россию

Источник: часть выселенных из отеля в Турции школьников вернулась в Россию - РИА Новости, 06.08.2023

Источник: часть выселенных из отеля в Турции школьников вернулась в Россию

Желавшие вернуться на родину российские школьники покинули Турцию в субботу несколькими рейсами после инцидента с выселением из отелей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T00:29

2023-08-06T00:29

2023-08-06T02:43

турция

россия

москва

татьяна москалькова

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СТАМБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Желавшие вернуться на родину российские школьники покинули Турцию в субботу несколькими рейсами после инцидента с выселением из отелей, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее сообщила, что связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем по ситуации с детьми, выселенными из лагеря в Турции, Малкоч который выразил готовность помочь. В субботу в Telegram-канале Baza появилось сообщение, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. В генеральном консульстве России в Анталье сообщили РИА Новости, что часть выселенных из отеля школьников вылетит в субботу на родину. Ранее Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет с просьбой о проверке факта недобросовестного предоставления туристических услуг.Школьники вылетели из Турции несколькими рейсами: рейсом "Победы" в 11.00 (совпадает с мск) в Москву вылетела группа из 44 человек, позже состоялись рейсы в Санкт-Петербург и Москву."В 22.00 вылетел рейс в Санкт-Петербург, две девочки на борту — из того самого лагеря", - сообщил источник. По его словам, родители лично приобрели авиабилеты детям, те испытывали трудности в аэропорту Антальи с приобретением еды и напитков из-за отсутствия зарубежных карт.Таким образом, порядка 70 школьников покинули Турцию.Часть детей по согласованию с родителями решили продолжить отдых с другим туроператором.

https://ria.ru/20230804/lager-1888262537.html

https://ria.ru/20230804/lager-1888238712.html

турция

россия

москва

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турция, россия, москва, татьяна москалькова