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Вертолет Ка-52 уничтожил украинский танк и БМП на Артемовском направлении - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 06.08.2023 (обновлено: 21:15 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/vertolet-1888512667.html
Вертолет Ка-52 уничтожил украинский танк и БМП на Артемовском направлении
Вертолет Ка-52 уничтожил украинский танк и БМП на Артемовском направлении - РИА Новости, 06.08.2023
Вертолет Ка-52 уничтожил украинский танк и БМП на Артемовском направлении
Ударный вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику противника при утренней контратаке ВСУ на Артемовском направлении, соответствующие кадры оказались в распоряжении... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T20:41
2023-08-06T21:15
технологии
ка-52 "аллигатор"
ка-50 "черная акула"
специальная военная операция на украине
артемовский
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Ударный вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику противника при утренней контратаке ВСУ на Артемовском направлении, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На видео запечатлено, как украинский танк выезжает из лесопосадки. В этот момент его поражает противотанковая управляемая ракета "Вихрь". Затем под удар попадает бронетранспортер, укрывающийся в лесополосе. Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) "Вихрь" разработана для вооружения штурмовиков Су-25Т, Су-39, вертолетов Ка-50, Ка-52, а также катеров и малых патрульных кораблей. Снаряд предназначен для поражения бронированной техники, в том числе оснащенной динамической защитой, а также малоскоростных воздушных целей.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".В пятницу в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли с начала контрнаступления свыше 43 тысяч человек. В ведомстве уточнили, что этот показатель не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также бойцов, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.
https://ria.ru/20230806/zelenskiy-1888508187.html
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артемовский
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Уничтожение танка и БМП ВСУ
Ударный вертолет КА-52 поддержал ВС РФ при отражении утренней контратаки украинской армии на артемовском направлении. На кадрах – уничтожение танка и БМП противника.
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технологии, ка-52 "аллигатор", ка-50 "черная акула", артемовский, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Технологии, Ка-52 "Аллигатор", Ка-50 "Черная акула", Специальная военная операция на Украине, Артемовский, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Вертолет Ка-52 уничтожил украинский танк и БМП на Артемовском направлении

Ударный вертолет Ка-52 уничтожил украинский танк и БМП на Артемовском направлении

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ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Ударный вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику противника при утренней контратаке ВСУ на Артемовском направлении, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
На видео запечатлено, как украинский танк выезжает из лесопосадки. В этот момент его поражает противотанковая управляемая ракета "Вихрь". Затем под удар попадает бронетранспортер, укрывающийся в лесополосе.
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Вчера, 20:11
Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) "Вихрь" разработана для вооружения штурмовиков Су-25Т, Су-39, вертолетов Ка-50, Ка-52, а также катеров и малых патрульных кораблей. Снаряд предназначен для поражения бронированной техники, в том числе оснащенной динамической защитой, а также малоскоростных воздушных целей.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
В пятницу в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли с начала контрнаступления свыше 43 тысяч человек. В ведомстве уточнили, что этот показатель не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также бойцов, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКа-52 "Аллигатор"Ка-50 "Черная акула"АртемовскийКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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