https://ria.ru/20230806/ukraina-1888492579.html

Ситуация на грани: в США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину

Ситуация на грани: в США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину - РИА Новости, 06.08.2023

Ситуация на грани: в США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину

Запад создает коалицию вторжения на Украину, в которой ключевую роль сыграют восточноевропейские страны, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:48

2023-08-06T17:48

2023-08-06T17:50

политика

украина

россия

польша

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

пентагон

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Запад создает коалицию вторжения на Украину, в которой ключевую роль сыграют восточноевропейские страны, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Коалиция добровольцев — это то, что мы сейчас наблюдаем. Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы — нет. Мы перестали быть государством образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии", — сказал офицер.По его мнению, в военном союзе, который вторгнется на Украину, ключевую роль будут играть Польша и Литва, и, если у них не получится оккупировать западную часть страны, то им на помощь, возможно, придут и США.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888479313.html

украина

россия

польша

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политика, украина, россия, польша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), пентагон