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Ситуация на грани: в США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину - РИА Новости, 06.08.2023
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17:48 06.08.2023 (обновлено: 17:50 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888492579.html
Ситуация на грани: в США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину
Ситуация на грани: в США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину - РИА Новости, 06.08.2023
Ситуация на грани: в США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину
Запад создает коалицию вторжения на Украину, в которой ключевую роль сыграют восточноевропейские страны, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:48
2023-08-06T17:50
политика
украина
россия
польша
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
пентагон
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Запад создает коалицию вторжения на Украину, в которой ключевую роль сыграют восточноевропейские страны, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.&quot;Коалиция добровольцев — это то, что мы сейчас наблюдаем. Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы — нет. Мы перестали быть государством образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии&quot;, — сказал офицер.По его мнению, в военном союзе, который вторгнется на Украину, ключевую роль будут играть Польша и Литва, и, если у них не получится оккупировать западную часть страны, то им на помощь, возможно, придут и США.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.
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политика, украина, россия, польша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), пентагон
Политика, Украина, Россия, Польша, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Пентагон
Ситуация на грани: в США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад создает коалицию вторжения на Украину

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Запад создает коалицию вторжения на Украину, в которой ключевую роль сыграют восточноевропейские страны, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«

"Коалиция добровольцев — это то, что мы сейчас наблюдаем. Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы — нет. Мы перестали быть государством образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии", — сказал офицер.

По его мнению, в военном союзе, который вторгнется на Украину, ключевую роль будут играть Польша и Литва, и, если у них не получится оккупировать западную часть страны, то им на помощь, возможно, придут и США.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.
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ПолитикаУкраинаРоссияПольшаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Пентагон
 
 
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