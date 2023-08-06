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"Заберут все". Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
"Заберут все". Зеленскому показали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 06.08.2023
"Заберут все". Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Российская армия освободит от ВСУ все территории, которые ей принадлежат по Конституции, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:59
2023-08-06T15:59
2023-08-06T16:02
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луганская народная республика
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская армия освободит от ВСУ все территории, которые ей принадлежат по Конституции, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Россия никогда не оставит области, принадлежащие ей по Конституции", — сказал офицер.Он отметил, что россияне не сдадутся, пока не заберут свои земли. При этом, если киевские власти продолжат военные действия, они потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса, предположил бывший разведчик.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. В Донецкой Народной Республике за присоединение к России высказались 99,23 процента проголосовавших, в Луганской Народной Республике — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России.
https://ria.ru/20230806/vsu-1888472725.html
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Политика, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Скотт Риттер
"Заберут все". Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина скоро потеряет контроль над Херсоном и Запорожьем