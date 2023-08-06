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"Заберут все". Зеленскому показали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 06.08.2023
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15:59 06.08.2023 (обновлено: 16:02 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888479313.html
"Заберут все". Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
"Заберут все". Зеленскому показали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 06.08.2023
"Заберут все". Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Российская армия освободит от ВСУ все территории, которые ей принадлежат по Конституции, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:59
2023-08-06T16:02
политика
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская армия освободит от ВСУ все территории, которые ей принадлежат по Конституции, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Россия никогда не оставит области, принадлежащие ей по Конституции", — сказал офицер.Он отметил, что россияне не сдадутся, пока не заберут свои земли. При этом, если киевские власти продолжат военные действия, они потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса, предположил бывший разведчик.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. В Донецкой Народной Республике за присоединение к России высказались 99,23 процента проголосовавших, в Луганской Народной Республике — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России.
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украина
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донецкая народная республика
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политика, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, скотт риттер
Политика, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Скотт Риттер
"Заберут все". Зеленскому показали, как изменятся границы Украины

Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина скоро потеряет контроль над Херсоном и Запорожьем

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская армия освободит от ВСУ все территории, которые ей принадлежат по Конституции, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
«
"Россия никогда не оставит области, принадлежащие ей по Конституции", — сказал офицер.
Он отметил, что россияне не сдадутся, пока не заберут свои земли. При этом, если киевские власти продолжат военные действия, они потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса, предположил бывший разведчик.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. В Донецкой Народной Республике за присоединение к России высказались 99,23 процента проголосовавших, в Луганской Народной Республике — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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ПолитикаУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАСкотт Риттер
 
 
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