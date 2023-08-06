https://ria.ru/20230806/ukraina-1888463916.html

В украинском институте будущего предложили запретить мужчинам выезд

В украинском институте будущего предложили запретить мужчинам выезд - РИА Новости, 06.08.2023

В украинском институте будущего предложили запретить мужчинам выезд

Руководитель украинского института будущего Вадим Денисенко предлагает на три года после окончания конфликта на Украине запретить мужчинам выезд за границу. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:11

2023-08-06T14:11

2023-08-06T14:11

в мире

украина

вадим денисенко

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Руководитель украинского института будущего Вадим Денисенко предлагает на три года после окончания конфликта на Украине запретить мужчинам выезд за границу. "Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще, как минимум, на три года", - написал Денисенко на своей странице в соцсети. По его словам, "должны ли быть законные способы выезда (на лечение, для военных, особенно тех, которые прошли боевые действия должны иметь право на отпуск за границей, командировки)". "И это должно быть четко прописано в законодательстве", - написал Денисенко. По его мнению, если не ввести подобный запрет, это будет означать "потерять плюс миллион" украинцев. "Сейчас за границей около семи миллионов человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению, - лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет", - добавил Денисенко. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.

https://ria.ru/20230711/obvinenie-1883624159.html

https://ria.ru/20230718/ukraina-1884866747.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вадим денисенко, владимир зеленский