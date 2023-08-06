https://ria.ru/20230806/ukraina-1888438737.html
В Раде назвали сумму международной помощи Киеву с февраля 2022 года
В Раде назвали сумму международной помощи Киеву с февраля 2022 года - РИА Новости, 06.08.2023
В Раде назвали сумму международной помощи Киеву с февраля 2022 года
Украина получила от международных партнеров 60 миллиардов долларов в виде кредитов и грантов с февраля 2022 года, сообщил депутат Верховной рады Ярослав... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:51
2023-08-06T10:51
2023-08-06T10:51
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украина получила от международных партнеров 60 миллиардов долларов в виде кредитов и грантов с февраля 2022 года, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в телеграм-канале. По его словам, на этой неделе "внешняя поддержка (гранты и кредиты) от международных партнеров" с февраля 2022 года "достигла отметки 60 миллиардов долларов". "По уровню поддержки на первом месте США - 20,43 миллиарда долларов, ЕС - 19,39 миллиарда, МВФ - 6,29 миллиарда", - написал Железняк.Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888417324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Верховная Рада Украины
В Раде назвали сумму международной помощи Киеву с февраля 2022 года
Железняк: Киев получил от международных партнеров 60 миллиардов долларов с начала СВО