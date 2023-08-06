В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать"
В Киеве установили герб-трезубец на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать", заменив им герб СССР, сообщило издание "Страна.ua".
"На памятник "Родины-матери" в Киеве с утра установили украинский герб — трезубец", — говорится в материале.
Издание также отметило, что работы по монтажу еще продолжаются.
Ранее агентство Укринформ сообщало, что из-за плохих погодных условий работы, начавшиеся в субботу, перенесли на воскресенье.
В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. В последнее время власти республики начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.