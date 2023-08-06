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В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать" - РИА Новости, 06.08.2023
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08:22 06.08.2023 (обновлено: 10:50 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888424397.html
В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать"
В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать" - РИА Новости, 06.08.2023
В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать"
В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать", заменив им герб СССР, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T08:22
2023-08-06T10:50
в мире
украина
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать", заменив им герб СССР, сообщило издание "Страна.ua". "На памятник "Родины-матери" в Киеве с утра установили украинский герб — трезубец", — говорится в материале. Издание также отметило, что работы по монтажу еще продолжаются. Ранее агентство Укринформ сообщало, что из-за плохих погодных условий работы, начавшиеся в субботу, перенесли на воскресенье. В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. В последнее время власти республики начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230801/vsu-1887531748.html
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в мире, украина, киев, ссср, сергей лавров
В мире, Украина, Киев, СССР, Сергей Лавров
В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать"

В Киеве установили герб-трезубец на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать", заменив им герб СССР, сообщило издание "Страна.ua".
"На памятник "Родины-матери" в Киеве с утра установили украинский герб — трезубец", — говорится в материале.
Издание также отметило, что работы по монтажу еще продолжаются.
Ранее агентство Укринформ сообщало, что из-за плохих погодных условий работы, начавшиеся в субботу, перенесли на воскресенье.
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента Родина-мать в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
СМИ: большие траты на "Родину-мать" подрывают боевой дух ВСУ
1 августа, 10:40
В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. В последнее время власти республики начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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В миреУкраинаКиевСССРСергей Лавров
 
 
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