https://ria.ru/20230806/ukraina-1888424397.html

В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать"

В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать" - РИА Новости, 06.08.2023

В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать"

В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать", заменив им герб СССР, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:22

2023-08-06T08:22

2023-08-06T10:50

в мире

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать", заменив им герб СССР, сообщило издание "Страна.ua". "На памятник "Родины-матери" в Киеве с утра установили украинский герб — трезубец", — говорится в материале. Издание также отметило, что работы по монтажу еще продолжаются. Ранее агентство Укринформ сообщало, что из-за плохих погодных условий работы, начавшиеся в субботу, перенесли на воскресенье. В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. В последнее время власти республики начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230801/vsu-1887531748.html

https://ria.ru/20230731/kiev-1887310385.html

украина

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ссср

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, ссср, сергей лавров