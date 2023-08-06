В США сообщили Зеленскому о скором уходе с Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор уверен, что США обвинят Украину в поражении и уйдут
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Для того, чтобы отмежеваться от своего тотального провала на Украине, США хотят обвинить Киев в поражении и "убраться восвояси", такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
"Существует желание отвлечь внимание от неизбежного провала, о котором станет известно в публичном пространстве, и которое в конечном итоге проникнет в американское сознание. <…>, очевидно, что люди (чиновники в администрации США. — Прим. ред.) в частном порядке ищут способ как-то отмежеваться, сказав: "ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема", — заявил эксперт.
Макгрегор добавил, что такой подход свидетельствует о сдвиге в сознании американцев, несмотря на то, что в Белом доме с очень большой неохотой хотят признавать тот факт, что Украина стала для США катастрофой. Вашингтон, по мнению аналитика, допустил ошибку, недооценив Россию и пожертвовав тем самым всей украинской нацией, и теперь пытается выработать разные направления для того, чтобы выйти из этого положения.
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"Одно из этих направлений заключается в том, чтобы скрыть катастрофу, свалить все на украинцев и убраться восвояси", — подытожил эксперт.
Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, за июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек.
Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может быть урегулирована только при учете территориальных изменений.