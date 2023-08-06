Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили Зеленскому о скором уходе с Украины - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 06.08.2023 (обновлено: 11:08 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888417324.html
В США сообщили Зеленскому о скором уходе с Украины
В США сообщили Зеленскому о скором уходе с Украины - РИА Новости, 06.08.2023
В США сообщили Зеленскому о скором уходе с Украины
Для того, чтобы отмежеваться от своего тотального провала на Украине, США хотят обвинить Киев в поражении и "убраться восвояси", такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T05:20
2023-08-06T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
пентагон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Для того, чтобы отмежеваться от своего тотального провала на Украине, США хотят обвинить Киев в поражении и "убраться восвояси", такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls."Существует желание отвлечь внимание от неизбежного провала, о котором станет известно в публичном пространстве, и которое в конечном итоге проникнет в американское сознание. &lt;…&gt;, очевидно, что люди (чиновники в администрации США. — Прим. ред.) в частном порядке ищут способ как-то отмежеваться, сказав: "ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема", — заявил эксперт.Макгрегор добавил, что такой подход свидетельствует о сдвиге в сознании американцев, несмотря на то, что в Белом доме с очень большой неохотой хотят признавать тот факт, что Украина стала для США катастрофой. Вашингтон, по мнению аналитика, допустил ошибку, недооценив Россию и пожертвовав тем самым всей украинской нацией, и теперь пытается выработать разные направления для того, чтобы выйти из этого положения."Одно из этих направлений заключается в том, чтобы скрыть катастрофу, свалить все на украинцев и убраться восвояси", — подытожил эксперт.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, за июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек.Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может быть урегулирована только при учете территориальных изменений.
https://ria.ru/20230806/pravda-1888414591.html
https://ria.ru/20230806/zelenskiy-1888410540.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f935da7b7db93df632afdfadaefac133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, пентагон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Пентагон, НАТО
В США сообщили Зеленскому о скором уходе с Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор уверен, что США обвинят Украину в поражении и уйдут

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Для того, чтобы отмежеваться от своего тотального провала на Украине, США хотят обвинить Киев в поражении и "убраться восвояси", такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
"Существует желание отвлечь внимание от неизбежного провала, о котором станет известно в публичном пространстве, и которое в конечном итоге проникнет в американское сознание. <…>, очевидно, что люди (чиновники в администрации США. — Прим. ред.) в частном порядке ищут способ как-то отмежеваться, сказав: "ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема", — заявил эксперт.
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
"Выгребная яма": в США раскрыли неудобную правду о войне с Россией
03:21
Макгрегор добавил, что такой подход свидетельствует о сдвиге в сознании американцев, несмотря на то, что в Белом доме с очень большой неохотой хотят признавать тот факт, что Украина стала для США катастрофой. Вашингтон, по мнению аналитика, допустил ошибку, недооценив Россию и пожертвовав тем самым всей украинской нацией, и теперь пытается выработать разные направления для того, чтобы выйти из этого положения.
«
"Одно из этих направлений заключается в том, чтобы скрыть катастрофу, свалить все на украинцев и убраться восвояси", — подытожил эксперт.
Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, за июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек.
Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может быть урегулирована только при учете территориальных изменений.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Последний шаг. На Украине раскрыли новый трюк Зеленского
01:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияПентагонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала