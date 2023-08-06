https://ria.ru/20230806/ukraina-1888417324.html

В США сообщили Зеленскому о скором уходе с Украины

В США сообщили Зеленскому о скором уходе с Украины - РИА Новости, 06.08.2023

В США сообщили Зеленскому о скором уходе с Украины

Для того, чтобы отмежеваться от своего тотального провала на Украине, США хотят обвинить Киев в поражении и "убраться восвояси", такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T05:20

2023-08-06T05:20

2023-08-06T11:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

пентагон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Для того, чтобы отмежеваться от своего тотального провала на Украине, США хотят обвинить Киев в поражении и "убраться восвояси", такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls."Существует желание отвлечь внимание от неизбежного провала, о котором станет известно в публичном пространстве, и которое в конечном итоге проникнет в американское сознание. <…>, очевидно, что люди (чиновники в администрации США. — Прим. ред.) в частном порядке ищут способ как-то отмежеваться, сказав: "ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема", — заявил эксперт.Макгрегор добавил, что такой подход свидетельствует о сдвиге в сознании американцев, несмотря на то, что в Белом доме с очень большой неохотой хотят признавать тот факт, что Украина стала для США катастрофой. Вашингтон, по мнению аналитика, допустил ошибку, недооценив Россию и пожертвовав тем самым всей украинской нацией, и теперь пытается выработать разные направления для того, чтобы выйти из этого положения."Одно из этих направлений заключается в том, чтобы скрыть катастрофу, свалить все на украинцев и убраться восвояси", — подытожил эксперт.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, за июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек.Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может быть урегулирована только при учете территориальных изменений.

https://ria.ru/20230806/pravda-1888414591.html

https://ria.ru/20230806/zelenskiy-1888410540.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, пентагон, нато