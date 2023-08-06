"В десять раз сильнее". Британцев шокировал мощный удар Путина по ВСУ
Читатели Daily Mail пришли в ужас из-за удара ВС России по месту хранения Storm Shadow
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка" . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail шокировали сообщения об ударе российских военных "Кинжалами" по авиабазе, где могли храниться ракеты Storm Shadow.
Пользователи портала возмутились тем, как ВСУ используют и хранят британское вооружение, от которого потом ничего не остается.
"Они все хранят в одном месте, ну и бред. Вот сейчас Зеленский снова начнет требовать еще денег, чтобы помочь бороться с русскими", — пожаловался Dmaop.
"Неужели украинцы глупы? Каждый раз, когда они атакуют Россию, будь то гражданские объекты, мосты, дамбы или корабли, русские отвечают в десять раз сильнее, украинцы напоминают мне сумасшедшего в психушке, который бьется головой о стены, хотя это больно, он делает это снова и снова", — написал Rev I.M JOLLY.
"Будет очень тупо, если Британия поставит им еще таких ракет", — отметила Vicki greene.
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"Умный командир рассредоточил бы запасы ракет так, чтобы предотвратить их полное уничтожение в случае нападения", — указал SirDG.
"В следующий раз они в одном месте будут хранить все танки Challenger 2", — сыронизировал Terrorantula.
Крылатую ракету Storm Shadow совместно разработали Великобритания и Франция, ее дальность в зависимости от модификации — от 250 до 560 километров. Великобритания объявила о передаче Киеву таких снарядов 11 мая этого года.