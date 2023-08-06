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"В десять раз сильнее". Британцев шокировал мощный удар Путина по ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
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13:37 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/udar-1888459299.html
"В десять раз сильнее". Британцев шокировал мощный удар Путина по ВСУ
"В десять раз сильнее". Британцев шокировал мощный удар Путина по ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
"В десять раз сильнее". Британцев шокировал мощный удар Путина по ВСУ
Читателей британского издания Daily Mail шокировали сообщения об ударе российских военных "Кинжалами" по авиабазе, где могли храниться ракеты Storm Shadow. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T13:37
2023-08-06T13:37
в мире
великобритания
россия
вооруженные силы украины
storm shadow
украина
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail шокировали сообщения об ударе российских военных "Кинжалами" по авиабазе, где могли храниться ракеты Storm Shadow.Пользователи портала возмутились тем, как ВСУ используют и хранят британское вооружение, от которого потом ничего не остается."Они все хранят в одном месте, ну и бред. Вот сейчас Зеленский снова начнет требовать еще денег, чтобы помочь бороться с русскими", — пожаловался Dmaop."Неужели украинцы глупы? Каждый раз, когда они атакуют Россию, будь то гражданские объекты, мосты, дамбы или корабли, русские отвечают в десять раз сильнее, украинцы напоминают мне сумасшедшего в психушке, который бьется головой о стены, хотя это больно, он делает это снова и снова", — написал Rev I.M JOLLY."Будет очень тупо, если Британия поставит им еще таких ракет", — отметила Vicki greene.&quot;Умный командир рассредоточил бы запасы ракет так, чтобы предотвратить их полное уничтожение в случае нападения&quot;, — указал SirDG."В следующий раз они в одном месте будут хранить все танки Challenger 2", — сыронизировал Terrorantula.Крылатую ракету Storm Shadow совместно разработали Великобритания и Франция, ее дальность в зависимости от модификации — от 250 до 560 километров. Великобритания объявила о передаче Киеву таких снарядов 11 мая этого года.
https://ria.ru/20230806/sudba-1888455346.html
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в мире, великобритания, россия, вооруженные силы украины, storm shadow, украина
В мире, Великобритания, Россия, Вооруженные силы Украины, Storm Shadow, Украина
"В десять раз сильнее". Британцев шокировал мощный удар Путина по ВСУ

Читатели Daily Mail пришли в ужас из-за удара ВС России по месту хранения Storm Shadow

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail шокировали сообщения об ударе российских военных "Кинжалами" по авиабазе, где могли храниться ракеты Storm Shadow.
Пользователи портала возмутились тем, как ВСУ используют и хранят британское вооружение, от которого потом ничего не остается.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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"Они все хранят в одном месте, ну и бред. Вот сейчас Зеленский снова начнет требовать еще денег, чтобы помочь бороться с русскими", — пожаловался Dmaop.
"Неужели украинцы глупы? Каждый раз, когда они атакуют Россию, будь то гражданские объекты, мосты, дамбы или корабли, русские отвечают в десять раз сильнее, украинцы напоминают мне сумасшедшего в психушке, который бьется головой о стены, хотя это больно, он делает это снова и снова", — написал Rev I.M JOLLY.
"Будет очень тупо, если Британия поставит им еще таких ракет", — отметила Vicki greene.
«

"Умный командир рассредоточил бы запасы ракет так, чтобы предотвратить их полное уничтожение в случае нападения", — указал SirDG.

"В следующий раз они в одном месте будут хранить все танки Challenger 2", — сыронизировал Terrorantula.
Крылатую ракету Storm Shadow совместно разработали Великобритания и Франция, ее дальность в зависимости от модификации — от 250 до 560 километров. Великобритания объявила о передаче Киеву таких снарядов 11 мая этого года.
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В миреВеликобританияРоссияВооруженные силы УкраиныStorm ShadowУкраина
 
 
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