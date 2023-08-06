https://ria.ru/20230806/udar-1888459299.html

"В десять раз сильнее". Британцев шокировал мощный удар Путина по ВСУ

"В десять раз сильнее". Британцев шокировал мощный удар Путина по ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023

"В десять раз сильнее". Британцев шокировал мощный удар Путина по ВСУ

Читателей британского издания Daily Mail шокировали сообщения об ударе российских военных "Кинжалами" по авиабазе, где могли храниться ракеты Storm Shadow. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T13:37

2023-08-06T13:37

2023-08-06T13:37

в мире

великобритания

россия

вооруженные силы украины

storm shadow

украина

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail шокировали сообщения об ударе российских военных "Кинжалами" по авиабазе, где могли храниться ракеты Storm Shadow.Пользователи портала возмутились тем, как ВСУ используют и хранят британское вооружение, от которого потом ничего не остается."Они все хранят в одном месте, ну и бред. Вот сейчас Зеленский снова начнет требовать еще денег, чтобы помочь бороться с русскими", — пожаловался Dmaop."Неужели украинцы глупы? Каждый раз, когда они атакуют Россию, будь то гражданские объекты, мосты, дамбы или корабли, русские отвечают в десять раз сильнее, украинцы напоминают мне сумасшедшего в психушке, который бьется головой о стены, хотя это больно, он делает это снова и снова", — написал Rev I.M JOLLY."Будет очень тупо, если Британия поставит им еще таких ракет", — отметила Vicki greene."Умный командир рассредоточил бы запасы ракет так, чтобы предотвратить их полное уничтожение в случае нападения", — указал SirDG."В следующий раз они в одном месте будут хранить все танки Challenger 2", — сыронизировал Terrorantula.Крылатую ракету Storm Shadow совместно разработали Великобритания и Франция, ее дальность в зависимости от модификации — от 250 до 560 километров. Великобритания объявила о передаче Киеву таких снарядов 11 мая этого года.

https://ria.ru/20230806/sudba-1888455346.html

https://ria.ru/20230806/prikaz-1888435299.html

великобритания

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в мире, великобритания, россия, вооруженные силы украины, storm shadow, украина