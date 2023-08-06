https://ria.ru/20230806/udar-1888452023.html
Российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ
Российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
Российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ
Российские военные нанесли ракетный удар по украинским авиабазам, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:35
2023-08-06T12:35
2023-08-06T14:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по украинским авиабазам, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области", — сказали в ведомстве.Как уточнили в министерстве, "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".Кроме того, российские военные поразили ангары с авиационной техникой ВСУ на аэродроме в городе Запорожье.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230802/polsha-1887820812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ
ВС России ночью нанесли высокоточный ракетный удар по авиабазам ВСУ