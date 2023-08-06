https://ria.ru/20230806/udar-1888452023.html

Российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023

Российские военные нанесли ракетный удар по авиабазам ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по украинским авиабазам, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:35

2023-08-06T12:35

2023-08-06T14:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по украинским авиабазам, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области", — сказали в ведомстве.Как уточнили в министерстве, "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".Кроме того, российские военные поразили ангары с авиационной техникой ВСУ на аэродроме в городе Запорожье.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230802/polsha-1887820812.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность