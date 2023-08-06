https://ria.ru/20230806/trevoga-1888411708.html
В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.08.2023
В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T01:19
2023-08-06T01:19
2023-08-06T02:42
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Киеве воздушная тревога была объявлена в 1.04 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230805/reb-1888339019.html
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в мире, киев, украина, хмельницкий (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ
В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Днепропетровской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу