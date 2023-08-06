https://ria.ru/20230806/tramp-1888499518.html
Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой
Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой - РИА Новости, 06.08.2023
Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой
Бывший президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T19:04
2023-08-06T19:04
2023-08-06T19:20
капитолий
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года, заявил его адвокат Джон Лауро в интервью телеканалу CBS News."Нет", - ответил он на вопрос о том, существует ли условие, при котором Трамп согласится на сделку с прокуратурой по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия."Абсолютно, сто процентов", - добавил Лауро на вопрос, будут ли Трамп и его защита ходатайствовать о прекращении дела.Лауро отметил, что в обвинении прокуратуры присутствует "множество дыр" и подтвердил намерение добиваться смены площадки рассмотрения дела, предложив в качестве "замечательного места" суд в штате Западная Вирджиния.Ранее в воскресенье Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и переносу судебного процесса из Вашингтона.В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.
https://ria.ru/20230806/advokat-1888495991.html
https://ria.ru/20230806/tramp-1888436508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капитолий, дональд трамп, сша, в мире, арест трампа
Капитолий, Дональд Трамп, США, В мире, Арест Трампа
Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой
Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой, защита потребует прекращения дела
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года, заявил его адвокат Джон Лауро в интервью телеканалу CBS News
.
"Нет", - ответил он на вопрос о том, существует ли условие, при котором Трамп
согласится на сделку с прокуратурой по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия.
«
"Абсолютно, сто процентов", - добавил Лауро на вопрос, будут ли Трамп и его защита ходатайствовать о прекращении дела.
Лауро отметил, что в обвинении прокуратуры присутствует "множество дыр" и подтвердил намерение добиваться смены площадки рассмотрения дела, предложив в качестве "замечательного места" суд в штате Западная Вирджиния.
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Ранее в воскресенье Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и переносу судебного процесса из Вашингтона.
В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.
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