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Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой - РИА Новости, 06.08.2023
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19:04 06.08.2023 (обновлено: 19:20 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/tramp-1888499518.html
Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой
Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой - РИА Новости, 06.08.2023
Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой
Бывший президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T19:04
2023-08-06T19:20
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года, заявил его адвокат Джон Лауро в интервью телеканалу CBS News."Нет", - ответил он на вопрос о том, существует ли условие, при котором Трамп согласится на сделку с прокуратурой по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия."Абсолютно, сто процентов", - добавил Лауро на вопрос, будут ли Трамп и его защита ходатайствовать о прекращении дела.Лауро отметил, что в обвинении прокуратуры присутствует "множество дыр" и подтвердил намерение добиваться смены площадки рассмотрения дела, предложив в качестве "замечательного места" суд в штате Западная Вирджиния.Ранее в воскресенье Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и переносу судебного процесса из Вашингтона.В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.
https://ria.ru/20230806/advokat-1888495991.html
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире, арест трампа
Капитолий, Дональд Трамп, США, В мире, Арест Трампа
Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой

Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой, защита потребует прекращения дела

© AP Photo / Alex BrandonСитуация у суда в Вашингтоне
Ситуация у суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Ситуация у суда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года, заявил его адвокат Джон Лауро в интервью телеканалу CBS News.
"Нет", - ответил он на вопрос о том, существует ли условие, при котором Трамп согласится на сделку с прокуратурой по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия.
«
"Абсолютно, сто процентов", - добавил Лауро на вопрос, будут ли Трамп и его защита ходатайствовать о прекращении дела.
Лауро отметил, что в обвинении прокуратуры присутствует "множество дыр" и подтвердил намерение добиваться смены площадки рассмотрения дела, предложив в качестве "замечательного места" суд в штате Западная Вирджиния.
Полиция блокирует улицу возле здания суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Адвокат Трампа заявил об атаке на свободу слова и СМИ со стороны властей
Вчера, 18:24
Ранее в воскресенье Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и переносу судебного процесса из Вашингтона.
В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.
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КапитолийДональд ТрампСШАВ миреАрест Трампа
 
 
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