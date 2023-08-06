https://ria.ru/20230806/tramp-1888499518.html

Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой

Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой - РИА Новости, 06.08.2023

Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой

Бывший президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года,... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T19:04

2023-08-06T19:04

2023-08-06T19:20

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года, заявил его адвокат Джон Лауро в интервью телеканалу CBS News."Нет", - ответил он на вопрос о том, существует ли условие, при котором Трамп согласится на сделку с прокуратурой по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия."Абсолютно, сто процентов", - добавил Лауро на вопрос, будут ли Трамп и его защита ходатайствовать о прекращении дела.Лауро отметил, что в обвинении прокуратуры присутствует "множество дыр" и подтвердил намерение добиваться смены площадки рассмотрения дела, предложив в качестве "замечательного места" суд в штате Западная Вирджиния.Ранее в воскресенье Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и переносу судебного процесса из Вашингтона.В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.

https://ria.ru/20230806/advokat-1888495991.html

https://ria.ru/20230806/tramp-1888436508.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

капитолий, дональд трамп, сша, в мире, арест трампа