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Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну - РИА Новости, 06.08.2023
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10:32 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/tramp-1888436508.html
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну - РИА Новости, 06.08.2023
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, трансляция велась на... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:32
2023-08-06T10:32
в мире
сша
украина
южная каролина
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, трансляция велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN. "Я предотвращу третью мировую войну", - дважды повторил Трамп во время выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина. Он добавил, что сегодня вооружение настолько мощное, что способно уничтожить мир. "Я не допущу, чтобы это случилось", - заявил политик. Экс-президент США добавил, что добьется мирного урегулирования конфликта на Украине "еще до возвращения в Овальный кабинет". При этом, как отметил Трамп, разрешение конфликта будет справедливым для обеих сторон. Ранее Трамп заявлял, что решение президента Джо Байдена отправить силы США в Европу и отправить Украине кассетные боеприпасы толкает страну к третьей мировой войне.
https://ria.ru/20230806/tramp-1888434834.html
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в мире, сша, украина, южная каролина, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Украина, Южная Каролина, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

Трамп заявил, что предотвратит третью мировую войну, если станет президентом

© AP Photo / Bryan WoolstonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, трансляция велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN.
"Я предотвращу третью мировую войну", - дважды повторил Трамп во время выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Трамп пообещал начать расследования против Байдена после переизбрания
10:17
Он добавил, что сегодня вооружение настолько мощное, что способно уничтожить мир.
"Я не допущу, чтобы это случилось", - заявил политик.
Экс-президент США добавил, что добьется мирного урегулирования конфликта на Украине "еще до возвращения в Овальный кабинет". При этом, как отметил Трамп, разрешение конфликта будет справедливым для обеих сторон.
Ранее Трамп заявлял, что решение президента Джо Байдена отправить силы США в Европу и отправить Украине кассетные боеприпасы толкает страну к третьей мировой войне.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена, заявил Трамп
06:28
 
В миреСШАУкраинаЮжная КаролинаДжо БайденДональд Трамп
 
 
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