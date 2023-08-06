https://ria.ru/20230806/tramp-1888436508.html

Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну - РИА Новости, 06.08.2023

Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, трансляция велась на... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:32

2023-08-06T10:32

2023-08-06T10:32

в мире

сша

украина

южная каролина

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, трансляция велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN. "Я предотвращу третью мировую войну", - дважды повторил Трамп во время выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина. Он добавил, что сегодня вооружение настолько мощное, что способно уничтожить мир. "Я не допущу, чтобы это случилось", - заявил политик. Экс-президент США добавил, что добьется мирного урегулирования конфликта на Украине "еще до возвращения в Овальный кабинет". При этом, как отметил Трамп, разрешение конфликта будет справедливым для обеих сторон. Ранее Трамп заявлял, что решение президента Джо Байдена отправить силы США в Европу и отправить Украине кассетные боеприпасы толкает страну к третьей мировой войне.

https://ria.ru/20230806/tramp-1888434834.html

https://ria.ru/20230806/tayvan-1888418853.html

сша

украина

южная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, южная каролина, джо байден, дональд трамп