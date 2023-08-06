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Трамп пообещал начать расследования против Байдена после переизбрания - РИА Новости, 06.08.2023
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10:17 06.08.2023 (обновлено: 15:58 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/tramp-1888434834.html
Трамп пообещал начать расследования против Байдена после переизбрания
Трамп пообещал начать расследования против Байдена после переизбрания - РИА Новости, 06.08.2023
Трамп пообещал начать расследования против Байдена после переизбрания
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания его на пост главы государства начнет расследования по всем многочисленным правонарушениям... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:17
2023-08-06T15:58
в мире
сша
китай
южная каролина
дональд трамп
джо байден
рон джонсон
арест трампа
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания его на пост главы государства начнет расследования по всем многочисленным правонарушениям действующего американского лидера Джо Байдена и его семьи, трансляция выступления велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN."В первый же день на посту я поручу специальному прокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в конгрессе, относительно всех бесчестных действий, включая получение взяток из Китая и многих других зарубежных стран, которые поступают в казну преступной семьи Байдена", — сказал он во время выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина.В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом из-за четырех новых пунктов обвинения, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему могут назначить 561 год тюремного срока.Выборы президента США должны пройти в ноябре 2024 года. Трамп в ноябре 2022-го заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. Если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года. Сын президента США Джо Байдена Хантер известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым.
https://ria.ru/20230806/tayvan-1888418853.html
https://ria.ru/20230805/tramp-1888392661.html
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в мире, сша, китай, южная каролина, дональд трамп, джо байден, рон джонсон, арест трампа
В мире, США, Китай, Южная Каролина, Дональд Трамп, Джо Байден, Рон Джонсон, Арест Трампа
Трамп пообещал начать расследования против Байдена после переизбрания

Трамп заявил, что в случае переизбрания начнет расследования в отношении Байдена

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания его на пост главы государства начнет расследования по всем многочисленным правонарушениям действующего американского лидера Джо Байдена и его семьи, трансляция выступления велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN.
"В первый же день на посту я поручу специальному прокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в конгрессе, относительно всех бесчестных действий, включая получение взяток из Китая и многих других зарубежных стран, которые поступают в казну преступной семьи Байдена", — сказал он во время выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина.
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В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом из-за четырех новых пунктов обвинения, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему могут назначить 561 год тюремного срока.
Выборы президента США должны пройти в ноябре 2024 года. Трамп в ноябре 2022-го заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. Если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
Сын президента США Джо Байдена Хантер известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым.
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