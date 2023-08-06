https://ria.ru/20230806/temperatura-1888524843.html
В Крыму температура воздуха в воскресенье достигла 39 градусов
В Крыму температура воздуха в воскресенье достигла 39 градусов - РИА Новости, 06.08.2023
В Крыму температура воздуха в воскресенье достигла 39 градусов
Зной с температурой воздуха до плюс 39 градусов зафиксирован в воскресенье в Крыму, сообщили РИА Новости в республиканском гидрометцентре. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T22:42
2023-08-06T22:42
2023-08-06T22:42
общество
красногвардейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесные пожары в турции
евпатория
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Зной с температурой воздуха до плюс 39 градусов зафиксирован в воскресенье в Крыму, сообщили РИА Новости в республиканском гидрометцентре. Ранее гидрометцентр предупреждал о наступлении на выходных в Крыму очень сильной жары с температурой воздуха плюс 38 - 40 градусов. МЧС объявило в Крыму особый противопожарный режим. "Сегодня днем максимальные температуры воздуха были зафиксированы на метеостанциях в Раздольненском районе (северо-запад полуострова) и на метеостанции Клепинино (Красногвардейский район, центр полуострова, стеная часть - ред). До 38 градусов прогрелся воздух в Евпатории, до 37 градусов - в Симферополе (метеостанция аэропорта)", - сообщили в гидрометцентре. В начале новой недели жара станет немного слабее - днем температура воздуха по Крыму в пределах 29 - 34 градусов, в горах 23 - 28 градусов, сообщили синоптики.
https://ria.ru/20230805/okean-1888300401.html
https://ria.ru/20230804/rabota-1888085911.html
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общество, красногвардейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесные пожары в турции, евпатория, симферополь
Общество, Красногвардейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесные пожары в Турции, Евпатория, Симферополь
В Крыму температура воздуха в воскресенье достигла 39 градусов
В нескольких районах Крыма температура воздуха в воскресенье достигла 39 градусов