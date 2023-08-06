https://ria.ru/20230806/temperatura-1888524843.html

В Крыму температура воздуха в воскресенье достигла 39 градусов

В Крыму температура воздуха в воскресенье достигла 39 градусов - РИА Новости, 06.08.2023

В Крыму температура воздуха в воскресенье достигла 39 градусов

Зной с температурой воздуха до плюс 39 градусов зафиксирован в воскресенье в Крыму, сообщили РИА Новости в республиканском гидрометцентре. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T22:42

2023-08-06T22:42

2023-08-06T22:42

общество

красногвардейский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесные пожары в турции

евпатория

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Зной с температурой воздуха до плюс 39 градусов зафиксирован в воскресенье в Крыму, сообщили РИА Новости в республиканском гидрометцентре. Ранее гидрометцентр предупреждал о наступлении на выходных в Крыму очень сильной жары с температурой воздуха плюс 38 - 40 градусов. МЧС объявило в Крыму особый противопожарный режим. "Сегодня днем максимальные температуры воздуха были зафиксированы на метеостанциях в Раздольненском районе (северо-запад полуострова) и на метеостанции Клепинино (Красногвардейский район, центр полуострова, стеная часть - ред). До 38 градусов прогрелся воздух в Евпатории, до 37 градусов - в Симферополе (метеостанция аэропорта)", - сообщили в гидрометцентре. В начале новой недели жара станет немного слабее - днем температура воздуха по Крыму в пределах 29 - 34 градусов, в горах 23 - 28 градусов, сообщили синоптики.

https://ria.ru/20230805/okean-1888300401.html

https://ria.ru/20230804/rabota-1888085911.html

красногвардейский район

евпатория

симферополь

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общество, красногвардейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесные пожары в турции, евпатория, симферополь