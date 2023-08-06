https://ria.ru/20230806/telegram-1888474053.html
В Ираке заблокировали Telegram
В Ираке заблокировали Telegram - РИА Новости, 06.08.2023
В Ираке заблокировали Telegram
Министерство связи Ирака заблокировало мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства, который приводит... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:31
2023-08-06T15:31
2023-08-06T16:27
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ДОХА, 6 авг — РИА Новости. Министерство связи Ирака заблокировало мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства, который приводит агентство Shafaq News. "Решение о блокировке Telegram было принято в соответствии с директивами вышестоящих органов по вопросам национальной безопасности и защиты персональных данных граждан, поскольку было установлено, что приложение нарушает безопасность обработки данных, что противоречит закону", — отмечается в заявлении. В ведомстве, в частности, подчеркнули, что некоторые каналы содержат большое количество личных данных, включая имена, адреса и информацию о родственных связях жителей страны. В пресс-релизе подчеркивается, что иракские государственные учреждения неоднократно обращались к управляющей компании Telegram "с просьбой о сотрудничестве для закрытия платформ, которые приводят к утечке официальных данных государственных учреждений и личной информации граждан". Однако, как утверждает министерство, компания проигнорировала эти обращения.Telegram широко использовался в Ираке для обмена сообщениями, а также в качестве источника новостей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, ирак, telegram
В мире, Технологии, Ирак, Telegram
В Ираке заблокировали Telegram
Министерство связи Ирака заблокировало Telegram из соображений национальной безопасности
ДОХА, 6 авг — РИА Новости.
Министерство связи Ирака заблокировало мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства, который приводит агентство Shafaq News
.
"Решение о блокировке Telegram было принято в соответствии с директивами вышестоящих органов по вопросам национальной безопасности и защиты персональных данных граждан, поскольку было установлено, что приложение нарушает безопасность обработки данных, что противоречит закону", — отмечается в заявлении.
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В ведомстве, в частности, подчеркнули, что некоторые каналы содержат большое количество личных данных, включая имена, адреса и информацию о родственных связях жителей страны.
В пресс-релизе подчеркивается, что иракские государственные учреждения неоднократно обращались к управляющей компании Telegram "с просьбой о сотрудничестве для закрытия платформ, которые приводят к утечке официальных данных государственных учреждений и личной информации граждан". Однако, как утверждает министерство, компания проигнорировала эти обращения.
Telegram широко использовался в Ираке для обмена сообщениями, а также в качестве источника новостей.
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