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В Ираке заблокировали Telegram - РИА Новости, 06.08.2023
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15:31 06.08.2023 (обновлено: 16:27 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/telegram-1888474053.html
В Ираке заблокировали Telegram
В Ираке заблокировали Telegram - РИА Новости, 06.08.2023
В Ираке заблокировали Telegram
Министерство связи Ирака заблокировало мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства, который приводит... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:31
2023-08-06T16:27
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ДОХА, 6 авг — РИА Новости. Министерство связи Ирака заблокировало мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства, который приводит агентство Shafaq News. "Решение о блокировке Telegram было принято в соответствии с директивами вышестоящих органов по вопросам национальной безопасности и защиты персональных данных граждан, поскольку было установлено, что приложение нарушает безопасность обработки данных, что противоречит закону", — отмечается в заявлении. В ведомстве, в частности, подчеркнули, что некоторые каналы содержат большое количество личных данных, включая имена, адреса и информацию о родственных связях жителей страны. В пресс-релизе подчеркивается, что иракские государственные учреждения неоднократно обращались к управляющей компании Telegram "с просьбой о сотрудничестве для закрытия платформ, которые приводят к утечке официальных данных государственных учреждений и личной информации граждан". Однако, как утверждает министерство, компания проигнорировала эти обращения.Telegram широко использовался в Ираке для обмена сообщениями, а также в качестве источника новостей.
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в мире, технологии, ирак, telegram
В мире, Технологии, Ирак, Telegram
В Ираке заблокировали Telegram

Министерство связи Ирака заблокировало Telegram из соображений национальной безопасности

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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ДОХА, 6 авг — РИА Новости. Министерство связи Ирака заблокировало мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства, который приводит агентство Shafaq News.
"Решение о блокировке Telegram было принято в соответствии с директивами вышестоящих органов по вопросам национальной безопасности и защиты персональных данных граждан, поскольку было установлено, что приложение нарушает безопасность обработки данных, что противоречит закону", — отмечается в заявлении.
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В ведомстве, в частности, подчеркнули, что некоторые каналы содержат большое количество личных данных, включая имена, адреса и информацию о родственных связях жителей страны.
В пресс-релизе подчеркивается, что иракские государственные учреждения неоднократно обращались к управляющей компании Telegram "с просьбой о сотрудничестве для закрытия платформ, которые приводят к утечке официальных данных государственных учреждений и личной информации граждан". Однако, как утверждает министерство, компания проигнорировала эти обращения.
Telegram широко использовался в Ираке для обмена сообщениями, а также в качестве источника новостей.
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