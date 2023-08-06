https://ria.ru/20230806/telegram-1888474053.html

В Ираке заблокировали Telegram

В Ираке заблокировали Telegram - РИА Новости, 06.08.2023

В Ираке заблокировали Telegram

Министерство связи Ирака заблокировало мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства, который приводит... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:31

2023-08-06T15:31

2023-08-06T16:27

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ДОХА, 6 авг — РИА Новости. Министерство связи Ирака заблокировало мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства, который приводит агентство Shafaq News. "Решение о блокировке Telegram было принято в соответствии с директивами вышестоящих органов по вопросам национальной безопасности и защиты персональных данных граждан, поскольку было установлено, что приложение нарушает безопасность обработки данных, что противоречит закону", — отмечается в заявлении. В ведомстве, в частности, подчеркнули, что некоторые каналы содержат большое количество личных данных, включая имена, адреса и информацию о родственных связях жителей страны. В пресс-релизе подчеркивается, что иракские государственные учреждения неоднократно обращались к управляющей компании Telegram "с просьбой о сотрудничестве для закрытия платформ, которые приводят к утечке официальных данных государственных учреждений и личной информации граждан". Однако, как утверждает министерство, компания проигнорировала эти обращения.Telegram широко использовался в Ираке для обмена сообщениями, а также в качестве источника новостей.

https://ria.ru/20230621/shtrafy-1879550121.html

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ирак

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, ирак, telegram