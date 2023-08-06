Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена, заявил Трамп
Трамп заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за некомпетентности Байдена
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обострение обстановки вокруг Тайваня произошло из-за того, что руководство КНР думает, что президент США Джо Байден некомпетентен.
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"Си (Цзиньпин, председатель КНР - ред.) не занимался бы Тайванем. Он ужасно близок к тому, чтобы захотеть зайти туда, потому что думает, что ваш лидер некомпетентен", - заявил Трамп во время выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина.
Экс-президент добавил, что при нем китайский лидер уважал США. "У него больше не осталось уважения к нашей стране", - считает Трамп.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.