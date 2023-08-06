https://ria.ru/20230806/tayvan-1888418853.html

Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена, заявил Трамп

Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 06.08.2023

Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена, заявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обострение обстановки вокруг Тайваня произошло из-за того, что руководство КНР думает, что президент США Джо... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T06:28

2023-08-06T06:28

2023-08-06T06:28

в мире

тайвань

сша

китай

дональд трамп

джо байден

нэнси пелоси

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обострение обстановки вокруг Тайваня произошло из-за того, что руководство КНР думает, что президент США Джо Байден некомпетентен. "Си (Цзиньпин, председатель КНР - ред.) не занимался бы Тайванем. Он ужасно близок к тому, чтобы захотеть зайти туда, потому что думает, что ваш лидер некомпетентен", - заявил Трамп во время выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина. Экс-президент добавил, что при нем китайский лидер уважал США. "У него больше не осталось уважения к нашей стране", - считает Трамп. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230805/oon-1888319610.html

тайвань

сша

китай

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в мире, тайвань, сша, китай, дональд трамп, джо байден, нэнси пелоси