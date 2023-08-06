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Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 06.08.2023
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06:28 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/tayvan-1888418853.html
Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена, заявил Трамп
Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 06.08.2023
Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена, заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обострение обстановки вокруг Тайваня произошло из-за того, что руководство КНР думает, что президент США Джо... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T06:28
2023-08-06T06:28
в мире
тайвань
сша
китай
дональд трамп
джо байден
нэнси пелоси
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обострение обстановки вокруг Тайваня произошло из-за того, что руководство КНР думает, что президент США Джо Байден некомпетентен. "Си (Цзиньпин, председатель КНР - ред.) не занимался бы Тайванем. Он ужасно близок к тому, чтобы захотеть зайти туда, потому что думает, что ваш лидер некомпетентен", - заявил Трамп во время выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина. Экс-президент добавил, что при нем китайский лидер уважал США. "У него больше не осталось уважения к нашей стране", - считает Трамп. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, тайвань, сша, китай, дональд трамп, джо байден, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, США, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, Нэнси Пелоси
Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена, заявил Трамп

Трамп заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за некомпетентности Байдена

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обострение обстановки вокруг Тайваня произошло из-за того, что руководство КНР думает, что президент США Джо Байден некомпетентен.
«
"Си (Цзиньпин, председатель КНР - ред.) не занимался бы Тайванем. Он ужасно близок к тому, чтобы захотеть зайти туда, потому что думает, что ваш лидер некомпетентен", - заявил Трамп во время выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина.
Экс-президент добавил, что при нем китайский лидер уважал США. "У него больше не осталось уважения к нашей стране", - считает Трамп.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреТайваньСШАКитайДональд ТрампДжо БайденНэнси Пелоси
 
 
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