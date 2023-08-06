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Музыкант Галанин рассказал о состоянии здоровья Сукачева - РИА Новости, 06.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:00 06.08.2023 (обновлено: 15:17 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/sukachev-1888446980.html
Музыкант Галанин рассказал о состоянии здоровья Сукачева
Музыкант Галанин рассказал о состоянии здоровья Сукачева - РИА Новости, 06.08.2023
Музыкант Галанин рассказал о состоянии здоровья Сукачева
Артист Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) вернулся к работе после госпитализации, сообщил РИА Новости музыкант Сергей Галанин. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:00
2023-08-06T15:17
культура
сергей галанин
гарик сукачев
культура
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Артист Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) вернулся к работе после госпитализации, сообщил РИА Новости музыкант Сергей Галанин. Ранее в официальной группе Сукачева во "ВКонтакте" сообщалось о его госпитализации из-за ухудшения здоровья, а запланированный концерт прошел в формате "народного караоке", без присутствия артиста. "Отлично (себя. — Прим. ред.) чувствует. &lt;…&gt; Все в порядке, приступил к работе", — заявил собеседник агентства. Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум", "Бригада С" и "Неприкасаемые'.
https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887238414.html
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сергей галанин, гарик сукачев, культура
Культура, Сергей Галанин, Гарик Сукачев, Культура
Музыкант Галанин рассказал о состоянии здоровья Сукачева

Музыкант Галанин заявил, что Сукачев чувствует себя отлично и приступил к работе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРок-музыкант Гарик Сукачев
Рок-музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рок-музыкант Гарик Сукачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Артист Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) вернулся к работе после госпитализации, сообщил РИА Новости музыкант Сергей Галанин.
Ранее в официальной группе Сукачева во "ВКонтакте" сообщалось о его госпитализации из-за ухудшения здоровья, а запланированный концерт прошел в формате "народного караоке", без присутствия артиста.
Рок-музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации
30 июля, 19:26
"Отлично (себя. — Прим. ред.) чувствует. <…> Все в порядке, приступил к работе", — заявил собеседник агентства.
Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум", "Бригада С" и "Неприкасаемые'.
Музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Гарик Сукачев: "Я остаюсь! Всю жизнь делаю только то, что хочу"
18 июля, 08:04
 
КультураСергей ГаланинГарик СукачевКультура
 
 
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