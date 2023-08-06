https://ria.ru/20230806/sukachev-1888446980.html
Музыкант Галанин рассказал о состоянии здоровья Сукачева
Музыкант Галанин рассказал о состоянии здоровья Сукачева - РИА Новости, 06.08.2023
Музыкант Галанин рассказал о состоянии здоровья Сукачева
Артист Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) вернулся к работе после госпитализации, сообщил РИА Новости музыкант Сергей Галанин. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:00
2023-08-06T12:00
2023-08-06T15:17
культура
сергей галанин
гарик сукачев
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887049093_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_46bcb85872c96d801f60491c69574269.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Артист Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) вернулся к работе после госпитализации, сообщил РИА Новости музыкант Сергей Галанин. Ранее в официальной группе Сукачева во "ВКонтакте" сообщалось о его госпитализации из-за ухудшения здоровья, а запланированный концерт прошел в формате "народного караоке", без присутствия артиста. "Отлично (себя. — Прим. ред.) чувствует. <…> Все в порядке, приступил к работе", — заявил собеседник агентства. Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум", "Бригада С" и "Неприкасаемые'.
https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887238414.html
https://ria.ru/20230718/sukachev-1884672758.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887049093_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39849388423c20cd14565377afa663e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей галанин, гарик сукачев, культура
Культура, Сергей Галанин, Гарик Сукачев, Культура
Музыкант Галанин рассказал о состоянии здоровья Сукачева
Музыкант Галанин заявил, что Сукачев чувствует себя отлично и приступил к работе
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Артист Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) вернулся к работе после госпитализации, сообщил РИА Новости музыкант Сергей Галанин.
Ранее в официальной группе Сукачева во "ВКонтакте" сообщалось о его госпитализации из-за ухудшения здоровья, а запланированный концерт прошел в формате "народного караоке", без присутствия артиста.
Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации
"Отлично (себя. — Прим. ред.) чувствует. <…> Все в порядке, приступил к работе", — заявил собеседник агентства.
Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум", "Бригада С" и "Неприкасаемые'.
Гарик Сукачев: "Я остаюсь! Всю жизнь делаю только то, что хочу"