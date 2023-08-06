https://ria.ru/20230806/sukachev-1888446980.html

Музыкант Галанин рассказал о состоянии здоровья Сукачева

Музыкант Галанин рассказал о состоянии здоровья Сукачева - РИА Новости, 06.08.2023

Музыкант Галанин рассказал о состоянии здоровья Сукачева

Артист Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) вернулся к работе после госпитализации, сообщил РИА Новости музыкант Сергей Галанин. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:00

2023-08-06T12:00

2023-08-06T15:17

культура

сергей галанин

гарик сукачев

культура

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Артист Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) вернулся к работе после госпитализации, сообщил РИА Новости музыкант Сергей Галанин. Ранее в официальной группе Сукачева во "ВКонтакте" сообщалось о его госпитализации из-за ухудшения здоровья, а запланированный концерт прошел в формате "народного караоке", без присутствия артиста. "Отлично (себя. — Прим. ред.) чувствует. <…> Все в порядке, приступил к работе", — заявил собеседник агентства. Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум", "Бригада С" и "Неприкасаемые'.

https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887238414.html

https://ria.ru/20230718/sukachev-1884672758.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей галанин, гарик сукачев, культура