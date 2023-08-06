https://ria.ru/20230806/strelba-1888439579.html
При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека
При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека - РИА Новости, 06.08.2023
При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека
Стрельба произошла на юго-востоке Вашингтона округа Колумбия, три человека погибли, два пострадали, передает полиция города. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:55
2023-08-06T10:55
2023-08-06T10:55
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вашингтон (штат)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Стрельба произошла на юго-востоке Вашингтона округа Колумбия, три человека погибли, два пострадали, передает полиция города. "В субботу вечером наши сотрудники отправились на вызов в юго-восточный округ в жилой район Гуд Хоуп Роуд, где были слышны выстрелы. ...На месте происшествия они обнаружили пять пострадавших в результате стрельбы. Три человека скончались на месте", - рассказала исполняющая обязанности начальника полиции Памела Смит в официальном заявлении журналистам. Отмечается, что среди погибших были два мужчины и одна женщина. Двое пострадавших, мужчины, госпитализированы. Полиция города проводит расследование случившегося.
https://ria.ru/20230805/stokgolm-1888318825.html
вашингтон (штат)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат)
При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека
При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека, еще двое пострадали
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Стрельба произошла на юго-востоке Вашингтона округа Колумбия, три человека погибли, два пострадали, передает полиция города
.
"В субботу вечером наши сотрудники отправились на вызов в юго-восточный округ в жилой район Гуд Хоуп Роуд, где были слышны выстрелы. ...На месте происшествия они обнаружили пять пострадавших в результате стрельбы. Три человека скончались на месте", - рассказала исполняющая обязанности начальника полиции Памела Смит в официальном заявлении журналистам.
Отмечается, что среди погибших были два мужчины и одна женщина. Двое пострадавших, мужчины, госпитализированы. Полиция города проводит расследование случившегося.
Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек