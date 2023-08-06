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При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека - РИА Новости, 06.08.2023
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10:55 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/strelba-1888439579.html
При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека
При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека - РИА Новости, 06.08.2023
При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека
Стрельба произошла на юго-востоке Вашингтона округа Колумбия, три человека погибли, два пострадали, передает полиция города. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:55
2023-08-06T10:55
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Стрельба произошла на юго-востоке Вашингтона округа Колумбия, три человека погибли, два пострадали, передает полиция города. "В субботу вечером наши сотрудники отправились на вызов в юго-восточный округ в жилой район Гуд Хоуп Роуд, где были слышны выстрелы. ...На месте происшествия они обнаружили пять пострадавших в результате стрельбы. Три человека скончались на месте", - рассказала исполняющая обязанности начальника полиции Памела Смит в официальном заявлении журналистам. Отмечается, что среди погибших были два мужчины и одна женщина. Двое пострадавших, мужчины, госпитализированы. Полиция города проводит расследование случившегося.
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в мире, вашингтон (штат)
В мире, Вашингтон (штат)
При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека

При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека, еще двое пострадали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Стрельба произошла на юго-востоке Вашингтона округа Колумбия, три человека погибли, два пострадали, передает полиция города.
"В субботу вечером наши сотрудники отправились на вызов в юго-восточный округ в жилой район Гуд Хоуп Роуд, где были слышны выстрелы. ...На месте происшествия они обнаружили пять пострадавших в результате стрельбы. Три человека скончались на месте", - рассказала исполняющая обязанности начальника полиции Памела Смит в официальном заявлении журналистам.
Отмечается, что среди погибших были два мужчины и одна женщина. Двое пострадавших, мужчины, госпитализированы. Полиция города проводит расследование случившегося.
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