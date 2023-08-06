https://ria.ru/20230806/strelba-1888439579.html

При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека

При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека - РИА Новости, 06.08.2023

При стрельбе в Вашингтоне погибли три человека

Стрельба произошла на юго-востоке Вашингтона округа Колумбия, три человека погибли, два пострадали, передает полиция города. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:55

2023-08-06T10:55

2023-08-06T10:55

в мире

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Стрельба произошла на юго-востоке Вашингтона округа Колумбия, три человека погибли, два пострадали, передает полиция города. "В субботу вечером наши сотрудники отправились на вызов в юго-восточный округ в жилой район Гуд Хоуп Роуд, где были слышны выстрелы. ...На месте происшествия они обнаружили пять пострадавших в результате стрельбы. Три человека скончались на месте", - рассказала исполняющая обязанности начальника полиции Памела Смит в официальном заявлении журналистам. Отмечается, что среди погибших были два мужчины и одна женщина. Двое пострадавших, мужчины, госпитализированы. Полиция города проводит расследование случившегося.

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вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат)