https://ria.ru/20230806/stenin-1888454780.html

В Донбассе почтили память Андрея Стенина

В Донбассе почтили память Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2023

В Донбассе почтили память Андрея Стенина

Жители города Снежное почтили память погибшего в Донбассе фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина и мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:57

2023-08-06T12:57

2023-08-06T14:09

общество

россия

донбасс

украина

анатолий клян

владимир путин

андрей стенин

следственный комитет россии (ск рф)

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СНЕЖНОЕ (ДНР), 6 авг — РИА Новости. Жители города Снежное почтили память погибшего в Донбассе фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина и мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. Участники церемонии собрались у места гибели журналиста на трассе, соединяющей Снежное и село Дмитровское. Здесь местные жители оформили импровизированный мемориал. "В те дни сюда зашла большая колонна украинской техники, раздавались стрельба и взрывы. Мы скрывались по подвалам", — рассказала РИА Новости местная жительница Галина Гусева. Когда через несколько дней стрельба утихла, Гусева с супругом пошли искать тело своего друга Анатолия Грезева, также погибшего в этих местах. "Здесь было очень много сгоревших машин, в том числе и машина Стенина", — вспоминает она.По ее словам, увиденное так потрясло женщину и ее земляков, что они решили ухаживать за этим местом и хранить память о погибших. Ранее в пресс-службе СК сообщили, что следователи продолжают устанавливать причастных к убийству Стенина. Во время следственных действий ведомство установило, что к преступлению имеют отношение представители украинских вооруженных формирований. Лица, убившие российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением украинского флага, а рядом с ними находилась военная техника Национальной гвардии страны. Продолжается работа по установлению конкретных лиц, причастных к совершению преступления. Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в Донецкой Народной Республике 6 августа 2014 года. Президент России Владимир Путин в день, когда стало известно о гибели журналиста, выразил соболезнования родным и близким фотокорреспондента. Он отметил, что верил, что Стенин вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам Путина, фотокорреспондент до конца выполнил свой журналистский и человеческий долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на Донецкой земле. Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан". Генпрокуратура заявила, что с 2014 года киевские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк. В июле этого года при украинском обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.

https://ria.ru/20230806/stenin-1887635711.html

https://ria.ru/20230806/stenin-1888415761.html

https://ria.ru/20230301/stenin-1855206207.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донбасс, украина, анатолий клян, владимир путин, андрей стенин, следственный комитет россии (ск рф), европейский суд, генеральная прокуратура рф