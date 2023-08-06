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В Донбассе почтили память Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2023
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12:57 06.08.2023 (обновлено: 14:09 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/stenin-1888454780.html
В Донбассе почтили память Андрея Стенина
В Донбассе почтили память Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2023
В Донбассе почтили память Андрея Стенина
Жители города Снежное почтили память погибшего в Донбассе фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина и мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:57
2023-08-06T14:09
общество
россия
донбасс
украина
анатолий клян
владимир путин
андрей стенин
следственный комитет россии (ск рф)
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СНЕЖНОЕ (ДНР), 6 авг — РИА Новости. Жители города Снежное почтили память погибшего в Донбассе фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина и мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. Участники церемонии собрались у места гибели журналиста на трассе, соединяющей Снежное и село Дмитровское. Здесь местные жители оформили импровизированный мемориал. "В те дни сюда зашла большая колонна украинской техники, раздавались стрельба и взрывы. Мы скрывались по подвалам", — рассказала РИА Новости местная жительница Галина Гусева. Когда через несколько дней стрельба утихла, Гусева с супругом пошли искать тело своего друга Анатолия Грезева, также погибшего в этих местах. "Здесь было очень много сгоревших машин, в том числе и машина Стенина", — вспоминает она.По ее словам, увиденное так потрясло женщину и ее земляков, что они решили ухаживать за этим местом и хранить память о погибших. Ранее в пресс-службе СК сообщили, что следователи продолжают устанавливать причастных к убийству Стенина. Во время следственных действий ведомство установило, что к преступлению имеют отношение представители украинских вооруженных формирований. Лица, убившие российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением украинского флага, а рядом с ними находилась военная техника Национальной гвардии страны. Продолжается работа по установлению конкретных лиц, причастных к совершению преступления. Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в Донецкой Народной Республике 6 августа 2014 года. Президент России Владимир Путин в день, когда стало известно о гибели журналиста, выразил соболезнования родным и близким фотокорреспондента. Он отметил, что верил, что Стенин вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам Путина, фотокорреспондент до конца выполнил свой журналистский и человеческий долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на Донецкой земле. Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан". Генпрокуратура заявила, что с 2014 года киевские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк. В июле этого года при украинском обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.
https://ria.ru/20230806/stenin-1887635711.html
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На Донбассе почтили память погибшего фотокорреспондента Андрея Стенина
Память погибшего фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина почтили в Донбассе
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общество, россия, донбасс, украина, анатолий клян, владимир путин, андрей стенин, следственный комитет россии (ск рф), европейский суд, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Донбасс, Украина, Анатолий Клян, Владимир Путин, Андрей Стенин, Следственный комитет России (СК РФ), Европейский суд, Генеральная прокуратура РФ
В Донбассе почтили память Андрея Стенина

В Донбассе почтили память погибшего фотокора РИА Новости Андрея Стенина

Читать ria.ru в
СНЕЖНОЕ (ДНР), 6 авг — РИА Новости. Жители города Снежное почтили память погибшего в Донбассе фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина и мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.
Участники церемонии собрались у места гибели журналиста на трассе, соединяющей Снежное и село Дмитровское. Здесь местные жители оформили импровизированный мемориал.
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Работал в самом пекле. Памяти Андрея Стенина
09:00
"В те дни сюда зашла большая колонна украинской техники, раздавались стрельба и взрывы. Мы скрывались по подвалам", — рассказала РИА Новости местная жительница Галина Гусева.
Когда через несколько дней стрельба утихла, Гусева с супругом пошли искать тело своего друга Анатолия Грезева, также погибшего в этих местах.
"Здесь было очень много сгоревших машин, в том числе и машина Стенина", — вспоминает она.
По ее словам, увиденное так потрясло женщину и ее земляков, что они решили ухаживать за этим местом и хранить память о погибших.
Ранее в пресс-службе СК сообщили, что следователи продолжают устанавливать причастных к убийству Стенина. Во время следственных действий ведомство установило, что к преступлению имеют отношение представители украинских вооруженных формирований. Лица, убившие российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением украинского флага, а рядом с ними находилась военная техника Национальной гвардии страны. Продолжается работа по установлению конкретных лиц, причастных к совершению преступления.
Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
СК продолжает устанавливать убийц фотокорреспондента Стенина в Донбассе
04:09
Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в Донецкой Народной Республике 6 августа 2014 года.
Президент России Владимир Путин в день, когда стало известно о гибели журналиста, выразил соболезнования родным и близким фотокорреспондента. Он отметил, что верил, что Стенин вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам Путина, фотокорреспондент до конца выполнил свой журналистский и человеческий долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на Донецкой земле.
Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".
Генпрокуратура заявила, что с 2014 года киевские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк. В июле этого года при украинском обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв.
Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.
Журналисты РИА Новости передают фотографии школе №11 города Снежное Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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ОбществоРоссияДонбассУкраинаАнатолий КлянВладимир ПутинАндрей СтенинСледственный комитет России (СК РФ)Европейский судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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