Работал в самом пекле. Памяти Андрея Стенина

Андрей Стенин погиб в Донбассе при выполнении редакционного задания.
Андрей Стенин погиб в Донбассе при выполнении редакционного задания.
Он начинал работать в журналистике как пишущий репортер.
Но позже выбрал профессию фотокорреспондента.
На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины в Киеве.
Но позже выбрал профессию фотокорреспондента.
На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины в Киеве.
Стенин специализировался на съемке ЧП, массовых беспорядков, военных конфликтов и судебных процессов.
На фото: столкновение сторонников евроинтеграции Украины с подразделениями милиции в центре Киева.
Стенин специализировался на съемке ЧП, массовых беспорядков, военных конфликтов и судебных процессов.
На фото: столкновение сторонников евроинтеграции Украины с подразделениями милиции в центре Киева.
Работы Стенина получали самую высокую оценку.
На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию в Киеве.
Работы Стенина получали самую высокую оценку.
На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию в Киеве.
В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ "Искра".
На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала в Киеве.
В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ "Искра".
На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала в Киеве.
В 2010 и 2013 годах фотокорреспондента наградили премией "Серебряная камера".
На фото: сторонник евроинтеграции и сотрудники милиции у здания правительства Украины.
В 2010 и 2013 годах фотокорреспондента наградили премией "Серебряная камера".
На фото: сторонник евроинтеграции и сотрудники милиции у здания правительства Украины.
Его кадры использовали мировые информационные агентства.
На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах в Киеве.
Его кадры использовали мировые информационные агентства.
На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах в Киеве.
Конфликт на Украине Стенин поехал освещать в мае 2014 года.
На фото: резиновые покрышки на улице Грушевского в Киеве.
Конфликт на Украине Стенин поехал освещать в мае 2014 года.
На фото: резиновые покрышки на улице Грушевского в Киеве.
С 5 августа 2014 года он перестал выходить на связь.
На фото: участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут" в Киеве.
С 5 августа 2014 года он перестал выходить на связь.
На фото: участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут" в Киеве.
Источники сообщали, что Стенина могли задержать украинские силовики.
На фото: сторонники евроинтеграции у выгоревшей техники в Киеве.
Источники сообщали, что Стенина могли задержать украинские силовики.
На фото: сторонники евроинтеграции у выгоревшей техники в Киеве.
Однако Киев этого не подтверждал.
На фото: участник акции оппозиции на баррикаде в Киеве.
Однако Киев этого не подтверждал.
На фото: участник акции оппозиции на баррикаде в Киеве.
По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.
На фото: сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве.
По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.
На фото: сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве.
Их участники выражали обеспокоенность его судьбой.
На фото: сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве.
Их участники выражали обеспокоенность его судьбой.
На фото: сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве.
Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями.
На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции в Киеве.
Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями.
На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции в Киеве.
Третьего сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб.
На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикаде в Киеве.
Третьего сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб.
На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикаде в Киеве.
Трагедия произошла 6 августа в районе Донецка.
На фото: настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные.
Трагедия произошла 6 августа в районе Донецка.
На фото: настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные.
Автомобиль, в котором он ехал, расстреляли и сожгли на шоссе.
На фото: ополченец, вернувшийся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском, который был разрушен во время обстрела украинскими военными.
Автомобиль, в котором он ехал, расстреляли и сожгли на шоссе.
На фото: ополченец, вернувшийся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском, который был разрушен во время обстрела украинскими военными.
Пятого сентября 2014 года журналиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
На фото: жительница села Семеновка под Славянском у своего дома, разрушенного во время артобстрела украинскими силовиками.
Пятого сентября 2014 года журналиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
На фото: жительница села Семеновка под Славянском у своего дома, разрушенного во время артобстрела украинскими силовиками.
За героизм, проявленный при исполнении профессионального долга, он был посмертно награжден орденом Мужества.
На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы.
За героизм, проявленный при исполнении профессионального долга, он был посмертно награжден орденом Мужества.
На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы.
В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.
На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными.
В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.
На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными.
Мероприятие стало единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.
На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.
Мероприятие стало единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.
На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.
Шестого августа 2015 года, в годовщину смерти журналиста, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта".
На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории.
Шестого августа 2015 года, в годовщину смерти журналиста, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта".
На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории.
В него вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.
На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен во время боя за Шахтерск.
В него вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.
На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен во время боя за Шахтерск.
Гибель фотокорреспондента никого не оставила равнодушным.
Гибель фотокорреспондента никого не оставила равнодушным.