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Работал в самом пекле. Памяти Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2023
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09:00 06.08.2023 (обновлено: 09:11 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/stenin-1887635711.html
Работал в самом пекле. Памяти Андрея Стенина
Работал в самом пекле. Памяти Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2023
Работал в самом пекле. Памяти Андрея Стенина
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой он ехал, попала под огонь украинских военных... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T09:00
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донбасс
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Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой он ехал, попала под огонь украинских военных. Работы журналиста — в фотоленте Ria.ru.
донбасс
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фото, фото, донбасс, андрей стенин, киев, украина, юнеско, славянск
Фото, Донбасс, Андрей Стенин, Киев, Украина, ЮНЕСКО, Славянск

Работал в самом пекле. Памяти Андрея Стенина

Читать ria.ru в
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой он ехал, попала под огонь украинских военных. Работы журналиста — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов

Андрей Стенин погиб в Донбассе при выполнении редакционного задания.

Фотокорреспондент Андрей Стенин

Андрей Стенин погиб в Донбассе при выполнении редакционного задания.

© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
1 из 25
© РИА Новости

Он начинал работать в журналистике как пишущий репортер.

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин

Он начинал работать в журналистике как пишущий репортер.

© РИА Новости
2 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Но позже выбрал профессию фотокорреспондента.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины в Киеве.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве

Но позже выбрал профессию фотокорреспондента.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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3 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Стенин специализировался на съемке ЧП, массовых беспорядков, военных конфликтов и судебных процессов.

На фото: столкновение сторонников евроинтеграции Украины с подразделениями милиции в центре Киева.

Сторонники евроинтеграции Украины принимают участие в столкновениях с подразделениями милиции в центре Киева

Стенин специализировался на съемке ЧП, массовых беспорядков, военных конфликтов и судебных процессов.

На фото: столкновение сторонников евроинтеграции Украины с подразделениями милиции в центре Киева.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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4 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Работы Стенина получали самую высокую оценку.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию в Киеве.

Участница протестных митингов за Евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве

Работы Стенина получали самую высокую оценку.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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5 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ "Искра".

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала в Киеве.

Участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве

В 2010 году он стал лауреатом премии в области СМИ "Искра".

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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6 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В 2010 и 2013 годах фотокорреспондента наградили премией "Серебряная камера".

На фото: сторонник евроинтеграции и сотрудники милиции у здания правительства Украины.

Сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве

В 2010 и 2013 годах фотокорреспондента наградили премией "Серебряная камера".

На фото: сторонник евроинтеграции и сотрудники милиции у здания правительства Украины.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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7 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Его кадры использовали мировые информационные агентства.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах в Киеве.

Участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве

Его кадры использовали мировые информационные агентства.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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8 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Конфликт на Украине Стенин поехал освещать в мае 2014 года.

На фото: резиновые покрышки на улице Грушевского в Киеве.

Резиновые покрышки на улице Грушевского в Киеве. 2014 год

Конфликт на Украине Стенин поехал освещать в мае 2014 года.

На фото: резиновые покрышки на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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9 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

С 5 августа 2014 года он перестал выходить на связь.

На фото: участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут" в Киеве.

Участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции Беркут на улице Грушевского в Киеве

С 5 августа 2014 года он перестал выходить на связь.

На фото: участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут" в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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10 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Источники сообщали, что Стенина могли задержать украинские силовики.

На фото: сторонники евроинтеграции у выгоревшей техники в Киеве.

Сторонники евроинтеграции Украины у выгоревшей техники на улице Грушевского в Киеве

Источники сообщали, что Стенина могли задержать украинские силовики.

На фото: сторонники евроинтеграции у выгоревшей техники в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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11 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Однако Киев этого не подтверждал.

На фото: участник акции оппозиции на баррикаде в Киеве.

Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикаде на улице Грушевского в Киеве

Однако Киев этого не подтверждал.

На фото: участник акции оппозиции на баррикаде в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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12 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.

На фото: сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве.

Сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве. 25 января 2013

По всему миру проходили акции в поддержку журналиста.

На фото: сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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13 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Их участники выражали обеспокоенность его судьбой.

На фото: сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве.

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции

Их участники выражали обеспокоенность его судьбой.

На фото: сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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14 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции в Киеве.

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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15 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Третьего сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикаде в Киеве.

Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве

Третьего сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикаде в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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16 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Трагедия произошла 6 августа в районе Донецка.

На фото: настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные.

Настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные, отец Алексей у разрушенной часовни. 2014 год

Трагедия произошла 6 августа в районе Донецка.

На фото: настоятель церкви в поселке Черевковка под Славянском, которую обстреляли из артиллерии украинские военные.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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17 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Автомобиль, в котором он ехал, расстреляли и сожгли на шоссе.

На фото: ополченец, вернувшийся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском, который был разрушен во время обстрела украинскими военными.

Ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными

Автомобиль, в котором он ехал, расстреляли и сожгли на шоссе.

На фото: ополченец, вернувшийся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском, который был разрушен во время обстрела украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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18 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Пятого сентября 2014 года журналиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

На фото: жительница села Семеновка под Славянском у своего дома, разрушенного во время артобстрела украинскими силовиками.

80-летняя жительница села Семеновка под Славянском у своего дома, разрушенного в результате попадания снаряда во время ночного артобстрела украинскими силовиками. 2014 год

Пятого сентября 2014 года журналиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

На фото: жительница села Семеновка под Славянском у своего дома, разрушенного во время артобстрела украинскими силовиками.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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19 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

За героизм, проявленный при исполнении профессионального долга, он был посмертно награжден орденом Мужества.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы.

Учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы

За героизм, проявленный при исполнении профессионального долга, он был посмертно награжден орденом Мужества.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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20 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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21 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Мероприятие стало единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

Похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран

Мероприятие стало единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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22 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Шестого августа 2015 года, в годовщину смерти журналиста, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта".

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории.

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области, 29 июля 2014

Шестого августа 2015 года, в годовщину смерти журналиста, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта".

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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23 из 25
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

В него вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен во время боя за Шахтерск.

Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск

В него вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен во время боя за Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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24 из 25
© РИА Новости / Дамир Булатов | Перейти в медиабанк

Гибель фотокорреспондента никого не оставила равнодушным.

Фотокорреспондент Андрей Стенин

Гибель фотокорреспондента никого не оставила равнодушным.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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25 из 25
 
ФотоДонбассАндрей СтенинКиевУкраинаЮНЕСКОСлавянск
 
 
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