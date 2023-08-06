https://ria.ru/20230806/sotsset-1888465710.html

Социальная сеть X присвоила себе еще один чужой аккаунт, пишут СМИ

Социальная сеть X присвоила себе еще один чужой аккаунт, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2023

Социальная сеть X присвоила себе еще один чужой аккаунт, пишут СМИ

Социальная сеть X (бывшая Twitter) присвоила себе имя учетной записи @music, насчитывавшей около полумиллиона подписчиков, передает американский телеканал CNBC... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:25

2023-08-06T14:25

2023-08-06T14:25

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технологии

twitter

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Социальная сеть X (бывшая Twitter) присвоила себе имя учетной записи @music, насчитывавшей около полумиллиона подписчиков, передает американский телеканал CNBC со ссылкой на владельца аккаунта Джереми Воота. Как заявил телеканалу Воот, он получил от компании электронное письмо, в котором говорилось, что аккаунт переходит в собственность компании. Отмечается, что ему предложили выбрать из списка других имен учетных записей, "связанных с темой музыки". "По крайней мере, X перевел всех моих подписчиков на новую учетную запись. ...Риск потерять имя учетной записи подрывает доверие пользователей к платформе", - рассказал CNBC Воот. Как отмечает телеканал, учетная запись Воота @music, созданная в 2007 году, насчитывала около полумиллиона подписчиков. Пока неизвестно, как соцсеть X распорядится с аккаунтом. Газета Telegraph со ссылкой на владельца учетной записи @x в июле сообщала, что компания американского предпринимателя Илона Маска X Corp. завладела учетной записью @x в Twitter в рамках ребрендинга, не заплатив ее владельцу. Как отметил владелец учетной записи в Twitter, американский фотограф Джин Икс, он получил электронное письмо, в котором говорилось, что аккаунт переходит в собственность компании Маска. Ранее в июле был проведен ребрендинг социальной сети Twitter, логотип соцсети был сменен на X. Маск ранее заявил, что логотип соцсети будет дорабатываться. В представлении предпринимателя буква Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. В воскресенье Маск сообщил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter.

https://ria.ru/20230730/twitter-1887163884.html

https://ria.ru/20230730/san-frantsisko-1887149310.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, twitter