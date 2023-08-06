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Социальная сеть X присвоила себе еще один чужой аккаунт, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2023
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14:25 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/sotsset-1888465710.html
Социальная сеть X присвоила себе еще один чужой аккаунт, пишут СМИ
Социальная сеть X присвоила себе еще один чужой аккаунт, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2023
Социальная сеть X присвоила себе еще один чужой аккаунт, пишут СМИ
Социальная сеть X (бывшая Twitter) присвоила себе имя учетной записи @music, насчитывавшей около полумиллиона подписчиков, передает американский телеканал CNBC... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:25
2023-08-06T14:25
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Социальная сеть X (бывшая Twitter) присвоила себе имя учетной записи @music, насчитывавшей около полумиллиона подписчиков, передает американский телеканал CNBC со ссылкой на владельца аккаунта Джереми Воота. Как заявил телеканалу Воот, он получил от компании электронное письмо, в котором говорилось, что аккаунт переходит в собственность компании. Отмечается, что ему предложили выбрать из списка других имен учетных записей, "связанных с темой музыки". "По крайней мере, X перевел всех моих подписчиков на новую учетную запись. ...Риск потерять имя учетной записи подрывает доверие пользователей к платформе", - рассказал CNBC Воот. Как отмечает телеканал, учетная запись Воота @music, созданная в 2007 году, насчитывала около полумиллиона подписчиков. Пока неизвестно, как соцсеть X распорядится с аккаунтом. Газета Telegraph со ссылкой на владельца учетной записи @x в июле сообщала, что компания американского предпринимателя Илона Маска X Corp. завладела учетной записью @x в Twitter в рамках ребрендинга, не заплатив ее владельцу. Как отметил владелец учетной записи в Twitter, американский фотограф Джин Икс, он получил электронное письмо, в котором говорилось, что аккаунт переходит в собственность компании Маска. Ранее в июле был проведен ребрендинг социальной сети Twitter, логотип соцсети был сменен на X. Маск ранее заявил, что логотип соцсети будет дорабатываться. В представлении предпринимателя буква Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. В воскресенье Маск сообщил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter.
https://ria.ru/20230730/twitter-1887163884.html
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в мире, технологии, twitter
В мире, Технологии, Twitter
Социальная сеть X присвоила себе еще один чужой аккаунт, пишут СМИ

CNBC: соцсеть X присвоила себе аккаунт @music, насчитывавший полмиллиона подписчиков

© Фото : @elonmuskНовый логотип Twitter на здании штаб-квартиры компании
Новый логотип Twitter на здании штаб-квартиры компании - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Фото : @elonmusk
Новый логотип Twitter на здании штаб-квартиры компании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Социальная сеть X (бывшая Twitter) присвоила себе имя учетной записи @music, насчитывавшей около полумиллиона подписчиков, передает американский телеканал CNBC со ссылкой на владельца аккаунта Джереми Воота.
Как заявил телеканалу Воот, он получил от компании электронное письмо, в котором говорилось, что аккаунт переходит в собственность компании. Отмечается, что ему предложили выбрать из списка других имен учетных записей, "связанных с темой музыки".
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"По крайней мере, X перевел всех моих подписчиков на новую учетную запись. ...Риск потерять имя учетной записи подрывает доверие пользователей к платформе", - рассказал CNBC Воот.
Как отмечает телеканал, учетная запись Воота @music, созданная в 2007 году, насчитывала около полумиллиона подписчиков. Пока неизвестно, как соцсеть X распорядится с аккаунтом.
Газета Telegraph со ссылкой на владельца учетной записи @x в июле сообщала, что компания американского предпринимателя Илона Маска X Corp. завладела учетной записью @x в Twitter в рамках ребрендинга, не заплатив ее владельцу. Как отметил владелец учетной записи в Twitter, американский фотограф Джин Икс, он получил электронное письмо, в котором говорилось, что аккаунт переходит в собственность компании Маска.
Ранее в июле был проведен ребрендинг социальной сети Twitter, логотип соцсети был сменен на X. Маск ранее заявил, что логотип соцсети будет дорабатываться. В представлении предпринимателя буква Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. В воскресенье Маск сообщил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter.
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