https://ria.ru/20230806/soobschenie-1888419822.html

В Приморье из-за ливней отрезаны от транспортного сообщения пять сел

В Приморье из-за ливней отрезаны от транспортного сообщения пять сел - РИА Новости, 06.08.2023

В Приморье из-за ливней отрезаны от транспортного сообщения пять сел

Пять сел отрезаны от транспортного сообщения в Приморье из-за ливней, сообщает "Примавтодор". РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T06:58

2023-08-06T06:58

2023-08-06T07:26

происшествия

дальнереченский район

жкх

красноармейский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Пять сел отрезаны от транспортного сообщения в Приморье из-за ливней, сообщает "Примавтодор". Ранее "Примавтодор" сообщал, что села Садовый и Муравейка отрезаны от дорожного сообщения. В воскресенье сообщили, что село Фурманово стало третьим населенным пунктом, где отсутствует транспортное сообщение из-за ливней. "В настоящий момент в Дальнереченском районе из-за размыва подхода моста на 22-м километре дороги Ракитное–Маревка без сообщения остаются два населенных пункта: Поляны и Мартынова Поляна", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Примавтодора". Проводятся подготовительные работы в связи с высоким уровнем воды, при понижении уровня воды начнутся работы по восстановлению подхода моста совместными силами "ВСК №1" и лесозаготовителей, информируют дорожники. По их данным, также есть размыв трубы на 67-м километре и переливы на 77-м километре автодороги Дальнереченск–Ариадное. Проезд доступен для всех видов транспорта, после спада воды специалисты приступят к восстановлению поврежденного земполотна, добавляют в "Примавтодоре". Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 2-4 августа, затем на 5 августа. По информации синоптиков, в ночь на пятницу дожди шли в разных частях Приморья, обильные осадки отмечались на севере. По сообщению министерства ГОЧС региона, днем в пятницу из-за обильных осадков было затруднено дорожное движение в Красноармейском и Дальнереченском районах, в Лесозаводском городском округе. Больше всего осадков выпало на территории Красноармейского района - 94 миллиметра. В приморском селе Зимники ливни подтопили 100 дворов, из жилых домов вода ушла к вечеру пятницы.

https://ria.ru/20230806/preduprezhdenie-1888419001.html

дальнереченский район

красноармейский район

приморский край

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происшествия, дальнереченский район, жкх, красноармейский район, приморский край