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Депутат рассказал, когда слив воды с дачных участков на улицу незаконен - РИА Новости, 06.08.2023
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06:24 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/sliv-1888418723.html
Депутат рассказал, когда слив воды с дачных участков на улицу незаконен
Депутат рассказал, когда слив воды с дачных участков на улицу незаконен - РИА Новости, 06.08.2023
Депутат рассказал, когда слив воды с дачных участков на улицу незаконен
Депутат Госдумы от ЕР, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости, законен ли слив воды с дачных участков на улицу, и в каких... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T06:24
2023-08-06T06:24
никита чаплин
госдума рф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости, законен ли слив воды с дачных участков на улицу, и в каких случаях за это полагается штрафовать. По словам Чаплина, садоводы часто жалуются, что вода с соседских участков по водостоку сливается на улицу и образовывает лужи. "Если вода нанесла урон чужому имуществу, то здесь потерпевшая сторона действительно вправе обратиться в суд. И с виноватого соседа взыщут компенсацию за порчу имущества в размере причиненного вреда (например, 200 тысяч на ремонт дома)", - сообщил депутат. При этом он отметил, что если вода стекает на улицу, то есть на территорию общего пользования, и не наносит урон конкретному соседскому участку (к примеру, от соседской воды не начинают гнить постройки), согласно постановлению правительства нормативы по объему сточных вод устанавливаются муниципалитетами. "Однако эти правила не касаются осадков. В этом случае стоит опираться на Правила землепользования и застройки, которые утверждаются местными советами депутатов. Соответственно, если в этих правилах ничего не указано по вопросу организации водоотведения для осадков, то вы можете апеллировать соседям, что их обвинения безосновательны", - добавил парламентарий.
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РИА Новости
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никита чаплин, госдума рф
Никита Чаплин, Госдума РФ
Депутат рассказал, когда слив воды с дачных участков на улицу незаконен

Депутат Чаплин рассказал, законен ли слив воды с дачных участков на улицу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтроящийся дом в Московской области
Строящийся дом в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Строящийся дом в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости, законен ли слив воды с дачных участков на улицу, и в каких случаях за это полагается штрафовать.
По словам Чаплина, садоводы часто жалуются, что вода с соседских участков по водостоку сливается на улицу и образовывает лужи.
"Если вода нанесла урон чужому имуществу, то здесь потерпевшая сторона действительно вправе обратиться в суд. И с виноватого соседа взыщут компенсацию за порчу имущества в размере причиненного вреда (например, 200 тысяч на ремонт дома)", - сообщил депутат.
При этом он отметил, что если вода стекает на улицу, то есть на территорию общего пользования, и не наносит урон конкретному соседскому участку (к примеру, от соседской воды не начинают гнить постройки), согласно постановлению правительства нормативы по объему сточных вод устанавливаются муниципалитетами.
"Однако эти правила не касаются осадков. В этом случае стоит опираться на Правила землепользования и застройки, которые утверждаются местными советами депутатов. Соответственно, если в этих правилах ничего не указано по вопросу организации водоотведения для осадков, то вы можете апеллировать соседям, что их обвинения безосновательны", - добавил парламентарий.
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