https://ria.ru/20230806/samolety-1888491682.html
На Украине обновили советские самолеты для использования ракет Storm Shadow
На Украине обновили советские самолеты для использования ракет Storm Shadow - РИА Новости, 06.08.2023
На Украине обновили советские самолеты для использования ракет Storm Shadow
Украинские военные модернизировали советские боевые самолеты для использования предоставляемого Западом вооружения, в частности ракет Storm Shadow, заявил... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:43
2023-08-06T17:43
2023-08-06T19:33
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские военные модернизировали советские боевые самолеты для использования предоставляемого Западом вооружения, в частности ракет Storm Shadow, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, его слова приводятся на сайте офиса президента Владимира Зеленского."Как отметил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры. В частности, ракет класса "воздух — поверхность" ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM", — указано в материале.По информации офиса Зеленского, в День Воздушных сил ВСУ Олещук заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, а также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Лондон объявил о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) 11 мая этого года.Вскоре после этого ВСУ начали активно применять ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230806/rakety-1888488265.html
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космос - риа наука, украина, владимир зеленский, нато, су-25, су-24м, су-27, вооруженные силы украины, сергей лавров, россия, сша, дмитрий песков
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На Украине обновили советские самолеты для использования ракет Storm Shadow
На Украине модернизировали советские боевые самолеты для использования ракет Storm Shadow