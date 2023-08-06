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На Украине обновили советские самолеты для использования ракет Storm Shadow - РИА Новости, 06.08.2023
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17:43 06.08.2023 (обновлено: 19:33 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/samolety-1888491682.html
На Украине обновили советские самолеты для использования ракет Storm Shadow
На Украине обновили советские самолеты для использования ракет Storm Shadow - РИА Новости, 06.08.2023
На Украине обновили советские самолеты для использования ракет Storm Shadow
Украинские военные модернизировали советские боевые самолеты для использования предоставляемого Западом вооружения, в частности ракет Storm Shadow, заявил... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:43
2023-08-06T19:33
космос - риа наука
украина
владимир зеленский
нато
су-25
су-24м
су-27
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские военные модернизировали советские боевые самолеты для использования предоставляемого Западом вооружения, в частности ракет Storm Shadow, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, его слова приводятся на сайте офиса президента Владимира Зеленского.&quot;Как отметил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры. В частности, ракет класса &quot;воздух — поверхность&quot; ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM&quot;, — указано в материале.По информации офиса Зеленского, в День Воздушных сил ВСУ Олещук заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, а также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Лондон объявил о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) 11 мая этого года.Вскоре после этого ВСУ начали активно применять ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230806/rakety-1888488265.html
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космос - риа наука, украина, владимир зеленский, нато, су-25, су-24м, су-27, вооруженные силы украины, сергей лавров, россия, сша, дмитрий песков
Космос - РИА Наука, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Су-25, Су-24М, Су-27, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Россия, США, Дмитрий Песков
На Украине обновили советские самолеты для использования ракет Storm Shadow

На Украине модернизировали советские боевые самолеты для использования ракет Storm Shadow

CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x / Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x /
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские военные модернизировали советские боевые самолеты для использования предоставляемого Западом вооружения, в частности ракет Storm Shadow, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, его слова приводятся на сайте офиса президента Владимира Зеленского.
«

"Как отметил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры. В частности, ракет класса "воздух — поверхность" ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM", — указано в материале.

По информации офиса Зеленского, в День Воздушных сил ВСУ Олещук заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, а также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29.
Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Лондон объявил о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) 11 мая этого года.
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Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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