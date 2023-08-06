https://ria.ru/20230806/rossiya-1888469811.html

Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий

Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий - РИА Новости, 06.08.2023

Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий

Россия хочет контролировать все те регионы, которые сейчас указаны в Конституции как части страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:00

2023-08-06T15:00

2023-08-06T16:45

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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оон

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россия хочет контролировать все те регионы, которые сейчас указаны в Конституции как части страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос The New York Times, стремится ли Москва получить больше украинских территорий."Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", — ответил он. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав страны. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие их вхождение в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На голосовании 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав страны. Украина не признает волеизъявление жителей этих регионов и продолжает обстреливать их территории.

https://ria.ru/20230711/nato-1883614808.html

https://ria.ru/20230705/investitsii-1882316124.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, дмитрий песков, оон, общество