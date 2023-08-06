Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий
Песков: Россия хочет контролировать регионы, которые записаны в ее Конституции
© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россия хочет контролировать все те регионы, которые сейчас указаны в Конституции как части страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос The New York Times, стремится ли Москва получить больше украинских территорий.
"Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", — ответил он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав страны. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие их вхождение в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На голосовании 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав страны.
Украина не признает волеизъявление жителей этих регионов и продолжает обстреливать их территории.