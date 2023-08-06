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Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий - РИА Новости, 06.08.2023
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15:00 06.08.2023 (обновлено: 16:45 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/rossiya-1888469811.html
Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий
Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий - РИА Новости, 06.08.2023
Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий
Россия хочет контролировать все те регионы, которые сейчас указаны в Конституции как части страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:00
2023-08-06T16:45
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
дмитрий песков
оон
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россия хочет контролировать все те регионы, которые сейчас указаны в Конституции как части страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос The New York Times, стремится ли Москва получить больше украинских территорий."Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", — ответил он. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав страны. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие их вхождение в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На голосовании 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав страны. Украина не признает волеизъявление жителей этих регионов и продолжает обстреливать их территории.
https://ria.ru/20230711/nato-1883614808.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, дмитрий песков, оон, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, Общество
Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий

Песков: Россия хочет контролировать регионы, которые записаны в ее Конституции

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россия хочет контролировать все те регионы, которые сейчас указаны в Конституции как части страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос The New York Times, стремится ли Москва получить больше украинских территорий.
"Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", — ответил он.
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Страны НАТО призвали Россию вывести силы с "территории Украины"
11 июля, 19:43
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав страны. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие их вхождение в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На голосовании 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав страны.
Украина не признает волеизъявление жителей этих регионов и продолжает обстреливать их территории.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковООНОбщество
 
 
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