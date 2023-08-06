https://ria.ru/20230806/regulirovanie-1888417472.html

Белоусов предложил создать концепцию регулирования использования дронов

Белоусов предложил создать концепцию регулирования использования дронов - РИА Новости, 06.08.2023

Белоусов предложил создать концепцию регулирования использования дронов

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил разработать концепцию закона, регулирующего модель управления беспилотными летательными аппаратами с... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T05:20

2023-08-06T05:20

2023-08-06T05:20

технологии

россия

новосибирск

андрей белоусов

дмитрий песков

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НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил разработать концепцию закона, регулирующего модель управления беспилотными летательными аппаратами с задействованием в том числе ближнего космического пространства и тропосферы земли. На "Архипелаге 2023" в Новосибирске спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал Белоусову о необходимости построения модели управления движением беспилотников, в том числе через космический сегмент. "Мы понимаем, что модель управления дронами невозможно сделать с Земли… Мы сразу строим модель на 600 километров вверх… Здесь мы говорим, что любой спутник - это тоже дрон. Модель управления всем этим нужно строить, в том числе через космический сегмент. Такие эксперименты сегодня ведутся. У нас уже на нескольких спутниках частных компаний сегодня развернуты соответствующие стандарты связи и идет тестирование этих систем. Чтобы сделать систему устойчивой, нам надо и тропосферу освоить - иметь дроны на солнечных батареях, которые могут на этих высотах летать год", - рассказал он. Андрей Белоусов отметил, что для того, чтобы практически начать это делать необходим закон. "Необходимо разработать концепцию регулирования, которая бы описывала эту ситуацию... Потому что здесь возникает сложная конфигурация различных участников, которые сегодня регулируются своими законами – авиация, космическая деятельность - у всех свои интересы. Должно быть прописано для них кто, что делает. Таким образом появится нормативное пространство для того, чтобы компании могли начинать совместно работать в общем правовом пространстве", - сказал первый вице-премьер. "Предлагаю до конца года НТИ сделать такую концепцию, с участием ключевых игроков, под эту целевую архитектуру неба. Таким образом появится прочная основа для разработки закона", - сказал Белоусов, обращаясь к исполнительному директору АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Андрею Силингу. Он заверил, что такая концепция будет разработана.

https://ria.ru/20230805/drony-1888354003.html

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технологии, россия, новосибирск, андрей белоусов, дмитрий песков