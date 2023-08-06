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В России появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния
В России появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния - РИА Новости, 06.08.2023
В России появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок формирования реестра объектов нематериального этнокультурного достояния, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:33
2023-08-06T11:33
2023-08-06T11:35
культура
новости культуры
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок формирования реестра объектов нематериального этнокультурного достояния, сообщается на сайте кабмина."В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния – сказок, былин, танцев, обрядов, ремёсел, традиций и обычаев. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры."Создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния. Оператором реестра определено министерство культуры", - отметили в правительстве.
https://ria.ru/20230101/muromets-1834324577.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, россия, михаил мишустин
Культура, Новости культуры, Россия, Михаил Мишустин
В России появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния
Утвержден порядок формирования реестра объектов нематериального этнокультурного достояния
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок формирования реестра объектов нематериального этнокультурного достояния, сообщается на сайте
кабмина.
"В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния – сказок, былин, танцев, обрядов, ремёсел, традиций и обычаев. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры.
"Создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния. Оператором реестра определено министерство культуры", - отметили в правительстве.
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