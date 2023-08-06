https://ria.ru/20230806/reestr-1888443544.html

В России появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния

В России появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния - РИА Новости, 06.08.2023

В России появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок формирования реестра объектов нематериального этнокультурного достояния, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:33

2023-08-06T11:33

2023-08-06T11:35

культура

новости культуры

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок формирования реестра объектов нематериального этнокультурного достояния, сообщается на сайте кабмина."В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния – сказок, былин, танцев, обрядов, ремёсел, традиций и обычаев. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры."Создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния. Оператором реестра определено министерство культуры", - отметили в правительстве.

https://ria.ru/20230101/muromets-1834324577.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, россия, михаил мишустин