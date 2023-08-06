Рейтинг@Mail.ru
Украина получила от Франции ракеты SCALP - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 06.08.2023 (обновлено: 21:43 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/rakety-1888511494.html
Украина получила от Франции ракеты SCALP
Украина получила от Франции ракеты SCALP - РИА Новости, 06.08.2023
Украина получила от Франции ракеты SCALP
Киев получил от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T20:34
2023-08-06T21:43
космос - риа наука
украина
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
россия
франция
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_519a25632e06a5c53ee98405978ee042.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Киев получил от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP, заявил Владимир Зеленский. Глава государства показал один из снарядов на видео, которое появилось в его Telegram-канале по случаю Дня Воздушных сил украинских войск. Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил о решении передать Киеву снаряды дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Как сообщал телеканал LCI, речь идет о ракетах SCALP. Они являются аналогами Storm Shadow, которые Украине уже поставляет Великобритания.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что передача Киеву ракет SCALP — это еще один шаг в сторону эскалации конфликта. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230806/samolety-1888491682.html
https://ria.ru/20230806/rakety-1888488265.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3c7a73c7ca904316e37616fc6c659131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон
Космос - РИА Наука, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Украина получила от Франции ракеты SCALP

Украина получила от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Киев получил от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP, заявил Владимир Зеленский.
Глава государства показал один из снарядов на видео, которое появилось в его Telegram-канале по случаю Дня Воздушных сил украинских войск.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
На Украине обновили советские самолеты для использования ракет Storm Shadow
Вчера, 17:43
Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил о решении передать Киеву снаряды дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Как сообщал телеканал LCI, речь идет о ракетах SCALP. Они являются аналогами Storm Shadow, которые Украине уже поставляет Великобритания.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что передача Киеву ракет SCALP — это еще один шаг в сторону эскалации конфликта.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Смертоносные ракеты. В США сообщили об опасном маневре НАТО против России
Вчера, 17:07
 
Космос - РИА НаукаУкраинаСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала