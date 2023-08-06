https://ria.ru/20230806/rakety-1888511494.html

Украина получила от Франции ракеты SCALP

Украина получила от Франции ракеты SCALP - РИА Новости, 06.08.2023

Украина получила от Франции ракеты SCALP

Киев получил от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T20:34

2023-08-06T20:34

2023-08-06T21:43

космос - риа наука

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сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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владимир зеленский

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Киев получил от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP, заявил Владимир Зеленский. Глава государства показал один из снарядов на видео, которое появилось в его Telegram-канале по случаю Дня Воздушных сил украинских войск. Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил о решении передать Киеву снаряды дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Как сообщал телеканал LCI, речь идет о ракетах SCALP. Они являются аналогами Storm Shadow, которые Украине уже поставляет Великобритания.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что передача Киеву ракет SCALP — это еще один шаг в сторону эскалации конфликта. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230806/samolety-1888491682.html

https://ria.ru/20230806/rakety-1888488265.html

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космос - риа наука, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон