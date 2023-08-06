https://ria.ru/20230806/rakety-1888488265.html

Смертоносные ракеты. В США сообщили об опасном маневре НАТО против России

Смертоносные ракеты. В США сообщили об опасном маневре НАТО против России - РИА Новости, 06.08.2023

Смертоносные ракеты. В США сообщили об опасном маневре НАТО против России

Президент России Владимир Путин не позволил НАТО совершить экспансию к границам страны и установить смертоносные баллистические ракеты на Украине, заявил бывший РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:07

2023-08-06T17:07

2023-08-06T17:07

политика

россия

украина

сша

владимир путин

нато

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не позволил НАТО совершить экспансию к границам страны и установить смертоносные баллистические ракеты на Украине, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue works."Путин просто реагирует на экспансию Североатлантического альянса, которую учинили мы. Он пытается предотвратить расширение военного блока, потому что оно становится очень опасным. Мы устанавливаем ракеты двойного назначения в любой стране, в которую приходим", — отметил офицер.Уилкерсон напомнил, что американские установки можно перенастроить, и они из оборонительных систем превратятся в наступательное ударное вооружение, которое можно оснастить ядерными боеголовками. Именно такие установки США собирались разместить на Украине, резюмировал эксперт.В России неоднократно указывали на стремление НАТО к экспансии в постсоветское пространство для разжигания конфликтов у российских рубежей. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение военного блока вынуждает Москву принять контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах.

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888479313.html

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политика, россия, украина, сша, владимир путин, нато