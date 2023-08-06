https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html
В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника
В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника - РИА Новости, 06.08.2023
В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника
Над Карачевским районом Брянской области российская система ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T08:05
2023-08-06T08:05
2023-08-06T09:30
брянская область
карачевский район
происшествия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Над Карачевским районом Брянской области российская система ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале."Разрушений и пострадавших нет", — добавил он.Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные службы.ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают территорию региона. Так, в понедельник при ударе дроном по Трубчевскому району повреждение получило здание управления полиции, а за день до этого при обстреле Климовского района пострадали три мирных жителя.В Брянской области с 3 февраля 2023 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Гражданам рекомендуется проявлять бдительность, сообщать в полицию о подозрительных людях, автомобилях и бесхозных предметах.
https://ria.ru/20230805/udar-1888334020.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, карачевский район, происшествия
Брянская область, Карачевский район, Происшествия
В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника
В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Над Карачевским районом Брянской области российская система ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале
.
«
"Разрушений и пострадавших нет", — добавил он.
Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные службы.
ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают территорию региона. Так, в понедельник при ударе дроном по Трубчевскому району повреждение получило здание управления полиции, а за день до этого при обстреле Климовского района пострадали три мирных жителя.
В Брянской области с 3 февраля 2023 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Гражданам рекомендуется проявлять бдительность, сообщать в полицию о подозрительных людях, автомобилях и бесхозных предметах.
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