https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html

В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника

В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника - РИА Новости, 06.08.2023

В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника

Над Карачевским районом Брянской области российская система ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:05

2023-08-06T08:05

2023-08-06T09:30

брянская область

карачевский район

происшествия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Над Карачевским районом Брянской области российская система ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале."Разрушений и пострадавших нет", — добавил он.Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные службы.ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают территорию региона. Так, в понедельник при ударе дроном по Трубчевскому району повреждение получило здание управления полиции, а за день до этого при обстреле Климовского района пострадали три мирных жителя.В Брянской области с 3 февраля 2023 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Гражданам рекомендуется проявлять бдительность, сообщать в полицию о подозрительных людях, автомобилях и бесхозных предметах.

https://ria.ru/20230805/udar-1888334020.html

брянская область

карачевский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, карачевский район, происшествия