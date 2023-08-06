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В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника - РИА Новости, 06.08.2023
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08:05 06.08.2023 (обновлено: 09:30 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html
В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника
В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника - РИА Новости, 06.08.2023
В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника
Над Карачевским районом Брянской области российская система ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T08:05
2023-08-06T09:30
брянская область
карачевский район
происшествия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Над Карачевским районом Брянской области российская система ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале."Разрушений и пострадавших нет", — добавил он.Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные службы.ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают территорию региона. Так, в понедельник при ударе дроном по Трубчевскому району повреждение получило здание управления полиции, а за день до этого при обстреле Климовского района пострадали три мирных жителя.В Брянской области с 3 февраля 2023 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Гражданам рекомендуется проявлять бдительность, сообщать в полицию о подозрительных людях, автомобилях и бесхозных предметах.
https://ria.ru/20230805/udar-1888334020.html
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брянская область, карачевский район, происшествия
Брянская область, Карачевский район, Происшествия
В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника

В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Над Карачевским районом Брянской области российская система ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«
"Разрушений и пострадавших нет", — добавил он.
Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные службы.
ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают территорию региона. Так, в понедельник при ударе дроном по Трубчевскому району повреждение получило здание управления полиции, а за день до этого при обстреле Климовского района пострадали три мирных жителя.
В Брянской области с 3 февраля 2023 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Гражданам рекомендуется проявлять бдительность, сообщать в полицию о подозрительных людях, автомобилях и бесхозных предметах.
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Брянская областьКарачевский районПроисшествия
 
 
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