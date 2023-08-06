https://ria.ru/20230806/putin-1888448870.html

Путин рассказал о значении движения волонтеров-медиков

Путин рассказал о значении движения волонтеров-медиков - РИА Новости, 06.08.2023

Путин рассказал о значении движения волонтеров-медиков

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их движение объединило во всех регионах РФ... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:15

2023-08-06T12:15

2023-08-06T12:15

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их движение объединило во всех регионах РФ чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Всероссийский форум волонтеров-медиков проходит с 6 по 9 августа на площадке Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Всего около 300 волонтёров-медиков поучаствуют в форуме, а спикерами и экспертами станут лидеры в сфере здравоохранения, молодёжной политики и НКО. "Дорогие друзья! Приветствую вас на VII Всероссийском форуме волонтёров-медиков. Созданное 10 лет назад, ваше движение объединило во всех регионах страны энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией. Продолжая благородные традиции добровольчества и подвижничества, вы выполняете важную миссию – участвуете в решении актуальных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением", - говорится в телеграмме. Глава страны выразил уверенность, что на форуме участники смогут обменяться накопленным опытом, а их социально значимые проекты получат поддержку. "Желаю успехов на вашем непростом, но исключительно востребованном поприще", - добавил президент.

https://ria.ru/20230124/volontery-1847115396.html

https://ria.ru/20230725/pomosch-1886206796.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин