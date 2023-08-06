https://ria.ru/20230806/proverka-1888413034.html

В Приамурье проверят безопасность газового оборудования в домах

В Приамурье проверят безопасность газового оборудования в домах - РИА Новости, 06.08.2023

В Приамурье проверят безопасность газового оборудования в домах

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил министерству ЖКХ региона совместно с газовиками и управляющими компаниями ускорить проверку газового оборудования в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T02:24

2023-08-06T02:24

2023-08-06T02:24

амурская область

жкх

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил министерству ЖКХ региона совместно с газовиками и управляющими компаниями ускорить проверку газового оборудования в многоквартирных домах, сообщает правительство Амурской области. Как идёт проверка систем и оборудования газоснабжения обсудили в правительстве. По словам специалистов, серьезно сдерживают темпы работы собственники квартир, которые не пускают работников в квартиры. Для удобства жителей ОАО "Амургаз" изменил режим работы, специалисты могут проверять оборудование теперь и по субботам. "Проверка состояния газового оборудования – вопрос безопасности. К сожалению, в других регионах страны случались трагедии из-за неисправности этих систем. Допустить такого у нас нельзя. Работу нужно ускорить. Министру ЖКХ поручаю помочь ОАО "Амургаз" организовать проверки, жилинспекции также необходимо подключиться - задействовать управляющие компании в работе с жителями", - сказал Орлов. На территории Амурской области 499 многоквартирных домов с централизованным газоснабжением, большая часть – 431 в Благовещенске, 26 – в Ивановском округе, 17 – Тамбовский округ и по 10 домов – в Благовещенском и Константиновском округах. Чтобы решить проблему, "Амургазу" с апреля текущего года разрешили ограничивать доступ к газоснабжению отдельным подъездам или полностью дому, где жители не дают специалистам проверить систему и убедиться в безопасности. Таким образом, 24 квартиры многоквартирного дома по ул. Святителя Иннокентия в Благовещенске и пять домов на территории Тамбовского округа лишились газоснабжения. Кроме того, законом предусмотрены штрафы за то, что люди не допускают сотрудников в квартиры и не заключают договоры на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией. Сейчас рассматривается законопроект, по которому планируется увеличение штрафов для граждан с 2 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц максимальная санкция возрастёт с 20 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - с 100 тысяч до полумиллиона рублей.

https://ria.ru/20230804/priamure-1888122000.html

амурская область

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жкх, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)