https://ria.ru/20230806/protsess-1888498691.html

Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия

Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 06.08.2023

Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и о переносе судебного процесса из... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T18:56

2023-08-06T18:56

2023-08-06T19:00

дональд трамп

в мире

сша

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и о переносе судебного процесса из Вашингтона."Я никаким образом не могу получить справедливый суд с судьей, "назначенной" на смехотворное дело о свободе слова/честных выборах. Все это знают, и она тоже! Мы будем немедленно просить отвода судьи… а также смены площадки из округа Колумбия", - написал Трамп на своей странице в Truth Social.В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.

https://ria.ru/20230806/advokat-1888495991.html

сша

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дональд трамп, в мире, сша, вашингтон (штат)