https://ria.ru/20230806/protest-1888516692.html

В Нью-Йорке протестуют против финансирования и вооружения Украины

В Нью-Йорке протестуют против финансирования и вооружения Украины - РИА Новости, 06.08.2023

В Нью-Йорке протестуют против финансирования и вооружения Украины

Акция протеста против продолжения финансовой поддержки Киева и поставок оружия Украине проходит напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T21:22

2023-08-06T21:22

2023-08-06T22:53

нью-йорк (город)

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василий небензя

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НЬЮ-ЙОРК, 6 авг — РИА Новости. Акция протеста против продолжения финансовой поддержки Киева и поставок оружия Украине проходит напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Здесь собрались десятки людей. Принесенные ими плакаты содержат призывы прекратить вооружать Украину и начать переговоры без предварительных условий как можно скорее. Также видны требования о роспуске НАТО. "Нынешняя политика США в отношении Украины является преступно безумной. В частности, последний шаг Байдена — послать кассетные боеприпасы, которые могут еще в течение поколений убивать детей, — это преступление против человечности", — заявила РИА Новости независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.По ее мнению, США следует признать, что у них на руках кровь. "Есть основание нам не доверять, и мы должны сделать шаг назад и позволить лидерам, у которых больше морального авторитета в данный момент, вступить во взаимодействие, чтобы переговоры начались без предварительных условий", — указала кандидат. Лучшее, что американские власти могли бы сейчас сделать, так это прекратить посылать деньги и оружие Украине, подчеркнула она. В свою очередь, кандидат на выдвижение в президенты США на предстоящих выборах от Либертарианской партии Майк тер Мэтт сказал РИА Новости, что "участие США в опосредованной войне с Россией за Украину не служит долгосрочным интересам Вашингтона". "Сотни миллионов долларов, которые мы в это вложили, тысячи военных, которые у нас там есть, не задействованы в наших интересах. Участники акции выступают за "немедленное прекращение всего финансирования и (поставок. — Прим. ред.) оружия Украине", — добавил он.Кроме того, собравшиеся призывают к немедленному началу мирных переговоров без предварительных условий, роспуску НАТО, а также созданию новой архитектуры безопасности. По мнению участников акции, новая система должна "положить конец делению мира на блоки и учитывать обеспокоенности каждого государства в сфере безопасности". Акцию проводит движение "Человечество за мир". В заявлении на сайте движения говорится, что опасность ядерной войны сегодня "возросла до такой степени, что ни один мыслящий человек на планете больше не может ее игнорировать". "Тем не менее в этой атмосфере все еще есть те, кто считает, что должно быть больше оружия, больше санкций, и кто думает, что ядерную войну против России можно выиграть. Совершенно очевидно, что тех, кто спровоцировал войну и продолжает ее нагнетать, не интересуют жизни народа Украины или любой другой страны на планете", — сказано в сообщении.По мнению участников движения, подобный подход неприемлем для тех, кто думает о благополучии всего человечества. Участники акции собрались в том числе для того, чтобы почтить память погибших "в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, осуществленных США". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки из почти 200 тысяч жителей — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "церемонии мира". Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888438737.html

https://ria.ru/20230805/padenie-1888305439.html

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html

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Протест против поддержки Украины у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Акция протеста против продолжения финансовой поддержки Киева и поставок оружия Украине проходит напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 2023-08-06T21:22 true PT0M20S

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Наталья Макарова

нью-йорк (город), украина, москва, сергей лавров, дмитрий песков, василий небензя, сша