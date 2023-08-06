https://ria.ru/20230806/prikaz-1888435299.html

"ВСУ обречены". Разведчик заявил о шокирующем приказе Зеленскому от НАТО

"ВСУ обречены". Разведчик заявил о шокирующем приказе Зеленскому от НАТО - РИА Новости, 06.08.2023

"ВСУ обречены". Разведчик заявил о шокирующем приказе Зеленскому от НАТО

резидент Украины Владимир Зеленский отправляет механизированные батальоны ВСУ на убой по приказу лидеров стран НАТО, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:24

2023-08-06T10:24

2023-08-06T12:26

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владимир зеленский

скотт риттер

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отправляет механизированные батальоны ВСУ на убой по приказу лидеров стран НАТО, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted."Украинцам пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам. Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают", — утверждает эксперт.По его словам, в НАТО недовольны ходом украинского контрнаступления, поскольку ВСУ не добиваются значительных успехов и даже стали меньше использовать западную технику в своих атаках. Это побудило руководителей Североатлантического альянса оказать давление на Зеленского, чтобы заставить его вернуться к натовской тактике штурмов с применением большого количества бронетехники, иначе Украина может лишиться западной военной поддержки."Это массовое убийство на поле боя. Украинцы не победят", — указал специалист.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Согласно сводке Министерства обороны России от 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230805/posledstviya-1888349879.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины