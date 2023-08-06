https://ria.ru/20230806/pravda-1888414591.html

"Выгребная яма": в США раскрыли неудобную правду о войне с Россией

"Выгребная яма": в США раскрыли неудобную правду о войне с Россией - РИА Новости, 06.08.2023

"Выгребная яма": в США раскрыли неудобную правду о войне с Россией

Вооруженные силы США никогда не сталкивались с тем, что происходит сегодня в "выгребной яме" под названием Украина, такое мнение выразил бывший разведчик Скотт... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T03:21

2023-08-06T03:21

2023-08-06T07:23

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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ирак

скотт риттер

дэвид петреус

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы США никогда не сталкивались с тем, что происходит сегодня в "выгребной яме" под названием Украина, такое мнение выразил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom, комментируя слова бывшего командующего объединенными силами НАТО в Ираке, а позже в Афганистане, Дэвида Петреуса.Ранее Петреус заявил, что США смогли бы легко справиться с теми трудностями, с которыми сталкивается сегодня Украина в противостоянии с Россией. По его словам, США могли бы начать ковровые бомбардировки минных полей, после чего пройти их "бульдозерами" при поддержке боевых вертолетов."Генерал, вы лжете американскому народу, но вы даже не можете сделать это по-умному. Вы говорите о ковровой бомбардировке, но когда в последний раз мы подвергали ковровым бомбардировкам что-либо? Вы знаете ответ, и я знаю. Мы использовали ковровые бомбардировки в ограниченном виде во время войны в Персидском заливе. Сколько минных полей мы взорвали, генерал? Ноль. Почему? Мы не попадали в цель. Я не говорю, что мы снова промахнемся, но это так не работает. Есть такая штука, как противовоздушная оборона. ВВС США никогда не сталкивалась ни с чем таким, что было бы похоже на то, что русские используют в украинском театре военных действий", — заявил эксперт.По мнению Риттера, Петреус неоднократно лгал как об Ираке, так и об Афганистане, вводя конгресс США в заблуждение для продолжения поддержки военных кампаний. Аналитик отметил, что генерал лжет и сейчас насчет Украины по поручению правительства США."Им (правительству США. — Прим. ред.) нужно, чтобы Вы лгали американскому народу, чтобы он не задавался вопросом, почему мы продолжаем выбрасывать миллиарды долларов американских налогоплательщиков на ветер в эту выгребную яму, которой является Украина", — заключил Риттер.Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских военнослужащих писала, что обширные и плотные минные поля, установленные российскими силами, подрывают боевой дух украинских военных, участвующих в наступательных операциях, вывели из строя многие западные бронемашины и остановили продвижение.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

https://ria.ru/20230805/vsu-1888382269.html

https://ria.ru/20230806/zelenskiy-1888410540.html

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