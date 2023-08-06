Рейтинг@Mail.ru
"Выгребная яма": в США раскрыли неудобную правду о войне с Россией - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:21 06.08.2023 (обновлено: 07:23 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/pravda-1888414591.html
"Выгребная яма": в США раскрыли неудобную правду о войне с Россией
"Выгребная яма": в США раскрыли неудобную правду о войне с Россией - РИА Новости, 06.08.2023
"Выгребная яма": в США раскрыли неудобную правду о войне с Россией
Вооруженные силы США никогда не сталкивались с тем, что происходит сегодня в "выгребной яме" под названием Украина, такое мнение выразил бывший разведчик Скотт... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T03:21
2023-08-06T07:23
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
ирак
скотт риттер
дэвид петреус
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844487213_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d1c823f57b7333a2428b2d561fc326ca.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы США никогда не сталкивались с тем, что происходит сегодня в "выгребной яме" под названием Украина, такое мнение выразил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom, комментируя слова бывшего командующего объединенными силами НАТО в Ираке, а позже в Афганистане, Дэвида Петреуса.Ранее Петреус заявил, что США смогли бы легко справиться с теми трудностями, с которыми сталкивается сегодня Украина в противостоянии с Россией. По его словам, США могли бы начать ковровые бомбардировки минных полей, после чего пройти их "бульдозерами" при поддержке боевых вертолетов."Генерал, вы лжете американскому народу, но вы даже не можете сделать это по-умному. Вы говорите о ковровой бомбардировке, но когда в последний раз мы подвергали ковровым бомбардировкам что-либо? Вы знаете ответ, и я знаю. Мы использовали ковровые бомбардировки в ограниченном виде во время войны в Персидском заливе. Сколько минных полей мы взорвали, генерал? Ноль. Почему? Мы не попадали в цель. Я не говорю, что мы снова промахнемся, но это так не работает. Есть такая штука, как противовоздушная оборона. ВВС США никогда не сталкивалась ни с чем таким, что было бы похоже на то, что русские используют в украинском театре военных действий", — заявил эксперт.По мнению Риттера, Петреус неоднократно лгал как об Ираке, так и об Афганистане, вводя конгресс США в заблуждение для продолжения поддержки военных кампаний. Аналитик отметил, что генерал лжет и сейчас насчет Украины по поручению правительства США.&quot;Им (правительству США. — Прим. ред.) нужно, чтобы Вы лгали американскому народу, чтобы он не задавался вопросом, почему мы продолжаем выбрасывать миллиарды долларов американских налогоплательщиков на ветер в эту выгребную яму, которой является Украина&quot;, — заключил Риттер.Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских военнослужащих писала, что обширные и плотные минные поля, установленные российскими силами, подрывают боевой дух украинских военных, участвующих в наступательных операциях, вывели из строя многие западные бронемашины и остановили продвижение.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230805/vsu-1888382269.html
https://ria.ru/20230806/zelenskiy-1888410540.html
сша
украина
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844487213_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_246956fc1c5dabf6abb471ee191c2e17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, ирак, скотт риттер, дэвид петреус, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Ирак, Скотт Риттер, Дэвид Петреус, Владимир Путин, НАТО
"Выгребная яма": в США раскрыли неудобную правду о войне с Россией

Экс-разведчик Риттер: США никогда не сталкивались с тем, что Россия делает на Украине

© AP Photo / Chris SewardВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Chris Seward
Военнослужащие армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы США никогда не сталкивались с тем, что происходит сегодня в "выгребной яме" под названием Украина, такое мнение выразил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom, комментируя слова бывшего командующего объединенными силами НАТО в Ираке, а позже в Афганистане, Дэвида Петреуса.
Ранее Петреус заявил, что США смогли бы легко справиться с теми трудностями, с которыми сталкивается сегодня Украина в противостоянии с Россией. По его словам, США могли бы начать ковровые бомбардировки минных полей, после чего пройти их "бульдозерами" при поддержке боевых вертолетов.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Не могут остановить. В США заявили о паническом бегстве ВСУ в ЛНР
Вчера, 19:15
"Генерал, вы лжете американскому народу, но вы даже не можете сделать это по-умному. Вы говорите о ковровой бомбардировке, но когда в последний раз мы подвергали ковровым бомбардировкам что-либо? Вы знаете ответ, и я знаю. Мы использовали ковровые бомбардировки в ограниченном виде во время войны в Персидском заливе. Сколько минных полей мы взорвали, генерал? Ноль. Почему? Мы не попадали в цель. Я не говорю, что мы снова промахнемся, но это так не работает. Есть такая штука, как противовоздушная оборона. ВВС США никогда не сталкивалась ни с чем таким, что было бы похоже на то, что русские используют в украинском театре военных действий", — заявил эксперт.
По мнению Риттера, Петреус неоднократно лгал как об Ираке, так и об Афганистане, вводя конгресс США в заблуждение для продолжения поддержки военных кампаний. Аналитик отметил, что генерал лжет и сейчас насчет Украины по поручению правительства США.
«

"Им (правительству США. — Прим. ред.) нужно, чтобы Вы лгали американскому народу, чтобы он не задавался вопросом, почему мы продолжаем выбрасывать миллиарды долларов американских налогоплательщиков на ветер в эту выгребную яму, которой является Украина", — заключил Риттер.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских военнослужащих писала, что обширные и плотные минные поля, установленные российскими силами, подрывают боевой дух украинских военных, участвующих в наступательных операциях, вывели из строя многие западные бронемашины и остановили продвижение.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Последний шаг. На Украине раскрыли новый трюк Зеленского
01:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаИракСкотт РиттерДэвид ПетреусВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала