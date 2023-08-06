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Потеряют все. Раскрыт сценарий катастрофы в случае удара Польши по России
Потеряют все. Раскрыт сценарий катастрофы в случае удара Польши по России - РИА Новости, 06.08.2023
Потеряют все. Раскрыт сценарий катастрофы в случае удара Польши по России
Польша потеряет всю армию, если попытается устроить конвенциональную войну против России, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T19:17
2023-08-06T19:17
2023-08-06T19:17
политика
польша
россия
украина
матеуш моравецкий
вооруженные силы сша
скотт риттер
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Польша потеряет всю армию, если попытается устроить конвенциональную войну против России, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show."Поляки сейчас говорят о строительстве внушительной армии. Они собираются потратить сотни миллиардов евро, чтобы сделать это. <…> Я бы посоветовал им взглянуть на поле боя на Украине и понять, что конвенциональная война с Россией приведет к тому, что Польша потеряет все, что пыталась приобрести", — сказал офицер.Создание бронетанковых кулаков не поможет Варшаве в случае конфликта с Москвой, полагает Риттер. Для ведения современного общевойскового боя нужны постоянные тренировки, формирование профессиональных вооруженных сил, напомнил бывший разведчик.У Польши не скоро появится такое войско, на сегодняшний день она обладает бумажной армией, считает эксперт.Ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что военные расходы Польши в 2023 году достигнут четырех процентов ВВП. Ранее этот показатель был запланирован на уровне трех процентов, но конфликт на Украине стал поводом для Варшавы вооружаться быстрее, уточнил глава правительства.
https://ria.ru/20230806/vsu-1888497262.html
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политика, польша, россия, украина, матеуш моравецкий, вооруженные силы сша, скотт риттер
Политика, Польша, Россия, Украина, Матеуш Моравецкий, Вооруженные силы США, Скотт Риттер
Потеряют все. Раскрыт сценарий катастрофы в случае удара Польши по России
Экс-разведчик Риттер: Польша потеряет армию и потерпит крах в случае войны с Россией