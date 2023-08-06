Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сообщили, когда разорвут дружбу с Польшей - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:42 06.08.2023 (обновлено: 11:04 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/polsha-1888414948.html
В Киеве сообщили, когда разорвут дружбу с Польшей
В Киеве сообщили, когда разорвут дружбу с Польшей - РИА Новости, 06.08.2023
В Киеве сообщили, когда разорвут дружбу с Польшей
Украина будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий, после чего между странами начнутся конкурентные отношения, заявил советник главы офиса РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T03:42
2023-08-06T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
польша
киев
украина
михаил подоляк
марчин пшидач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_eae0456001d67786975a5baddc94d820.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украина будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий, после чего между странами начнутся конкурентные отношения, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала "Дом".&quot;У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны&quot;, — заявил он.Подоляк добавил, что после окончания боевых действий две страны будут конкурировать "за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее".В начале недели посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. В Польше признали, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний киевских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Варшавы открыть свою границу для зерна из соседней страны.
https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888105742.html
польша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a771012f38ee08ba78e9c7c31eda2d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, киев, украина, михаил подоляк, марчин пшидач
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Киев, Украина, Михаил Подоляк, Марчин Пшидач
В Киеве сообщили, когда разорвут дружбу с Польшей

Подоляк: Польша лишится статуса близкого друга Украины после завершения СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украина будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий, после чего между странами начнутся конкурентные отношения, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала "Дом".
«

"У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны", — заявил он.

Подоляк добавил, что после окончания боевых действий две страны будут конкурировать "за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее".
В начале недели посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.
В Польше признали, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний киевских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Варшавы открыть свою границу для зерна из соседней страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
СМИ: премьер Польши отвесил Зеленскому "пощечину"
4 августа, 09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаКиевУкраинаМихаил ПодолякМарчин Пшидач
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала