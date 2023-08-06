https://ria.ru/20230806/polsha-1888414948.html
В Киеве сообщили, когда разорвут дружбу с Польшей
В Киеве сообщили, когда разорвут дружбу с Польшей - РИА Новости, 06.08.2023
В Киеве сообщили, когда разорвут дружбу с Польшей
Украина будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий, после чего между странами начнутся конкурентные отношения, заявил советник главы офиса РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T03:42
2023-08-06T03:42
2023-08-06T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
польша
киев
украина
михаил подоляк
марчин пшидач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_eae0456001d67786975a5baddc94d820.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украина будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий, после чего между странами начнутся конкурентные отношения, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала "Дом"."У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны", — заявил он.Подоляк добавил, что после окончания боевых действий две страны будут конкурировать "за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее".В начале недели посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. В Польше признали, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний киевских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Варшавы открыть свою границу для зерна из соседней страны.
https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888105742.html
польша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a771012f38ee08ba78e9c7c31eda2d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, киев, украина, михаил подоляк, марчин пшидач
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Киев, Украина, Михаил Подоляк, Марчин Пшидач
В Киеве сообщили, когда разорвут дружбу с Польшей
Подоляк: Польша лишится статуса близкого друга Украины после завершения СВО