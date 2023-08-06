https://ria.ru/20230806/polsha-1888414948.html

В Киеве сообщили, когда разорвут дружбу с Польшей

В Киеве сообщили, когда разорвут дружбу с Польшей - РИА Новости, 06.08.2023

В Киеве сообщили, когда разорвут дружбу с Польшей

Украина будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий, после чего между странами начнутся конкурентные отношения, заявил советник главы офиса РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T03:42

2023-08-06T03:42

2023-08-06T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

польша

киев

украина

михаил подоляк

марчин пшидач

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украина будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий, после чего между странами начнутся конкурентные отношения, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала "Дом"."У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны", — заявил он.Подоляк добавил, что после окончания боевых действий две страны будут конкурировать "за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее".В начале недели посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. В Польше признали, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний киевских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Варшавы открыть свою границу для зерна из соседней страны.

https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888105742.html

польша

киев

украина

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в мире, польша, киев, украина, михаил подоляк, марчин пшидач