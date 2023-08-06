Число погибших при крушении поезда в Пакистане выросло до 30
Geo: не менее 30 человек погибли и более 80 пострадали при крушении поезда в Пакистане
© AP Photo / 1122 Head QuartersСкорая помощь в Пакистане
© AP Photo / 1122 Head Quarters
Скорая помощь в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения в ходе схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд, сообщил телеканал Geo.
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"Комиссар Аббас Балоч заявил, что по меньшей мере 30 человек погибли в результате инцидента, пассажиры все еще находятся в упавших вагонах", - сообщает телеканал.
По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда, полиция пока не сообщила причины крушения. В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов.
Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь. Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ также были отправлены вертолеты армейской авиации.