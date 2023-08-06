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Число погибших при крушении поезда в Пакистане выросло до 30 - РИА Новости, 06.08.2023
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16:42 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/poezd-1888484486.html
Число погибших при крушении поезда в Пакистане выросло до 30
Число погибших при крушении поезда в Пакистане выросло до 30 - РИА Новости, 06.08.2023
Число погибших при крушении поезда в Пакистане выросло до 30
Не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения в ходе схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд, сообщил телеканал... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:42
2023-08-06T16:42
в мире
синд
пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения в ходе схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд, сообщил телеканал Geo. "Комиссар Аббас Балоч заявил, что по меньшей мере 30 человек погибли в результате инцидента, пассажиры все еще находятся в упавших вагонах", - сообщает телеканал. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда, полиция пока не сообщила причины крушения. В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов. Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь. Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ также были отправлены вертолеты армейской авиации.
https://ria.ru/20230805/poezd-1888390808.html
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в мире, синд, пакистан
В мире, Синд, Пакистан
Число погибших при крушении поезда в Пакистане выросло до 30

Geo: не менее 30 человек погибли и более 80 пострадали при крушении поезда в Пакистане

© AP Photo / 1122 Head QuartersСкорая помощь в Пакистане
Скорая помощь в Пакистане - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / 1122 Head Quarters
Скорая помощь в Пакистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения в ходе схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд, сообщил телеканал Geo.
«
"Комиссар Аббас Балоч заявил, что по меньшей мере 30 человек погибли в результате инцидента, пассажиры все еще находятся в упавших вагонах", - сообщает телеканал.
Скорая помощь в Ницце - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда, полиция пока не сообщила причины крушения. В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов.
Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь. Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ также были отправлены вертолеты армейской авиации.
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СМИ сообщили, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Тунисе
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В миреСиндПакистан
 
 
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