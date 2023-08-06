https://ria.ru/20230806/poezd-1888442581.html

ГСЭ показал вагоны и локомотив поезда Москва — Петербург в новом цвете

ГСЭ показал вагоны и локомотив поезда Москва — Петербург в новом цвете - РИА Новости, 06.08.2023

ГСЭ показал вагоны и локомотив поезда Москва — Петербург в новом цвете

Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) представил вагоны фирменного поезда между Москвой и Санкт-Петербургом и его локомотив в новых... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:19

2023-08-06T11:19

2023-08-06T11:35

москва

россия

санкт-петербург

гранд сервис экспресс

ленинградский вокзал

экономика

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) представил вагоны фирменного поезда между Москвой и Санкт-Петербургом и его локомотив в новых фирменных серо-сливовых оттенках и ливрее, передает корреспондент РИА Новости. Состав, который прибыл в воскресенье на Ленинградский вокзал Москвы из Санкт-Петербурга, был презентован в День железнодорожника. "Гранд Экспресс" стал первым частным в новейшей истории России пассажирским поездом категории люкс. Он отправился в путь 15 июля 2005 года. Практически одновременно из Москвы в Санкт-Петербург. Поезд задумывался и создавался как отель на колёсах. Компания официально зарегистрировала соответствующий товарный знак. "В 2022-м году перевозчик – компания "Гранд Сервис Экспресс" – изменил дизайн вагонов поезда. На транспортной выставке в Москве было представлено СВ в серо-сливовых оттенках. Сейчас в составах обновлены купе всех классов обслуживания. Кроме того, вагоны получили новую ливрею. И это особенное событие в истории железных дорог России. Потому что в новой окраске не только вагоны, но и локомотив", - сообщили в ГСЭ. В Советском Союзе была традиция окрашивать локомотивы в стилистике вагонов фирменных поездов. "Но уже несколько десятилетий ничего такого не происходило. Благодаря поезду Гранд Экспресс традиция возрождена, а наш отель на колёсах стал первым в современной России, который полностью одет в едином стиле", - отметили в компании. Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт - Петербургом.

https://ria.ru/20230806/prazdnik-1888134068.html

https://ria.ru/20230806/pozdravlenie-1888410092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, санкт-петербург, гранд сервис экспресс , ленинградский вокзал, экономика