https://ria.ru/20230806/podozrenie-1888411033.html

СМИ: Лондон заподозрил КНР в слежке за британцами с помощью электромобилей

СМИ: Лондон заподозрил КНР в слежке за британцами с помощью электромобилей - РИА Новости, 06.08.2023

СМИ: Лондон заподозрил КНР в слежке за британцами с помощью электромобилей

Высокопоставленные британские чиновники подозревают, что импортные китайские электромобили используются правительством Китая для сбора информации о британских... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T01:12

2023-08-06T01:12

2023-08-06T10:56

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великобритания

китай

технологии

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Высокопоставленные британские чиновники подозревают, что импортные китайские электромобили используются правительством Китая для сбора информации о британских гражданах, пишет издание Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.Отмечается, что значительный рост китайских электромобилей на рынке Великобритании связан с будущим запретом на новые бензиновые и дизельные автомобили, который должен вступить в силу в 2030 году. По данным газеты, прогнозируется, что китайские электрокары будут доминировать на рынке Великобритании из-за низкой стоимости."Источники в правительстве выразили обеспокоенность тем, что технологии, встроенные в (китайские - ред.) автомобили, могут использоваться для сбора огромного количества информации, включая данные о местоположении, аудиозаписи и видеоматериалы, а также уязвимы перед дистанционным воздействием и могут быть даже отключены (извне - ред.)", - пишет издание. Высокопоставленный источник заявил газете, что китайские электрокары — это "продукты высокого риска" для Великобритании, и если китайские производители могут предложить продукт, способный на большее, чем просто перевозка из пункта А в пункт Б, то они могут и оснастить автомобили средствами для сбора данных.Издание отмечает, что опасения усугубляются быстрым проникновением китайских автомобилей на рынок Великобритании.

https://ria.ru/20230719/britaniya-1885002538.html

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в мире, великобритания, китай, технологии