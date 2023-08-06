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СМИ: Лондон заподозрил КНР в слежке за британцами с помощью электромобилей - РИА Новости, 06.08.2023
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01:12 06.08.2023 (обновлено: 10:56 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/podozrenie-1888411033.html
СМИ: Лондон заподозрил КНР в слежке за британцами с помощью электромобилей
СМИ: Лондон заподозрил КНР в слежке за британцами с помощью электромобилей - РИА Новости, 06.08.2023
СМИ: Лондон заподозрил КНР в слежке за британцами с помощью электромобилей
Высокопоставленные британские чиновники подозревают, что импортные китайские электромобили используются правительством Китая для сбора информации о британских... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T01:12
2023-08-06T10:56
в мире
великобритания
китай
технологии
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Высокопоставленные британские чиновники подозревают, что импортные китайские электромобили используются правительством Китая для сбора информации о британских гражданах, пишет издание Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.Отмечается, что значительный рост китайских электромобилей на рынке Великобритании связан с будущим запретом на новые бензиновые и дизельные автомобили, который должен вступить в силу в 2030 году. По данным газеты, прогнозируется, что китайские электрокары будут доминировать на рынке Великобритании из-за низкой стоимости."Источники в правительстве выразили обеспокоенность тем, что технологии, встроенные в (китайские - ред.) автомобили, могут использоваться для сбора огромного количества информации, включая данные о местоположении, аудиозаписи и видеоматериалы, а также уязвимы перед дистанционным воздействием и могут быть даже отключены (извне - ред.)", - пишет издание. Высокопоставленный источник заявил газете, что китайские электрокары — это "продукты высокого риска" для Великобритании, и если китайские производители могут предложить продукт, способный на большее, чем просто перевозка из пункта А в пункт Б, то они могут и оснастить автомобили средствами для сбора данных.Издание отмечает, что опасения усугубляются быстрым проникновением китайских автомобилей на рынок Великобритании.
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в мире, великобритания, китай, технологии
В мире, Великобритания, Китай, Технологии
СМИ: Лондон заподозрил КНР в слежке за британцами с помощью электромобилей

Telegraph: в Лондоне заподозрили Китай в слежке за британцами с помощью электромобилей

© AFP 2023 / BEN STANSALLПункт подзарядки автомобилей к юго-востоку от Лондона
Пункт подзарядки автомобилей к юго-востоку от Лондона - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
Пункт подзарядки автомобилей к юго-востоку от Лондона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Высокопоставленные британские чиновники подозревают, что импортные китайские электромобили используются правительством Китая для сбора информации о британских гражданах, пишет издание Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Отмечается, что значительный рост китайских электромобилей на рынке Великобритании связан с будущим запретом на новые бензиновые и дизельные автомобили, который должен вступить в силу в 2030 году. По данным газеты, прогнозируется, что китайские электрокары будут доминировать на рынке Великобритании из-за низкой стоимости.
«
"Источники в правительстве выразили обеспокоенность тем, что технологии, встроенные в (китайские - ред.) автомобили, могут использоваться для сбора огромного количества информации, включая данные о местоположении, аудиозаписи и видеоматериалы, а также уязвимы перед дистанционным воздействием и могут быть даже отключены (извне - ред.)", - пишет издание.
Высокопоставленный источник заявил газете, что китайские электрокары — это "продукты высокого риска" для Великобритании, и если китайские производители могут предложить продукт, способный на большее, чем просто перевозка из пункта А в пункт Б, то они могут и оснастить автомобили средствами для сбора данных.
Издание отмечает, что опасения усугубляются быстрым проникновением китайских автомобилей на рынок Великобритании.
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