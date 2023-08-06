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Песков: оснований для заключения соглашения с Украиной нет - РИА Новости, 06.08.2023
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16:29 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
Песков: оснований для заключения соглашения с Украиной нет
Песков: оснований для заключения соглашения с Украиной нет - РИА Новости, 06.08.2023
Песков: оснований для заключения соглашения с Украиной нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил американской газете New York Times, что оснований для заключения соглашения с Украиной по урегулированию... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:29
2023-08-06T16:29
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил американской газете New York Times, что оснований для заключения соглашения с Украиной по урегулированию конфликта в настоящий момент нет. "В настоящее время оснований для заключения соглашения нет. Мы будем продолжать операцию в обозримом будущем", - заявил Песков. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888435509.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
Песков: оснований для заключения соглашения с Украиной нет

Песков: оснований для заключения соглашения с Украиной по урегулированию конфликта нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил американской газете New York Times, что оснований для заключения соглашения с Украиной по урегулированию конфликта в настоящий момент нет.
"В настоящее время оснований для заключения соглашения нет. Мы будем продолжать операцию в обозримом будущем", - заявил Песков.
Джидда - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В Джидде обсудили территориальную целостность Украины, пишут СМИ
10:28
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Сенатор считает, что переговоры по Украине интересуют Запад больше всего
4 августа, 12:22
 
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